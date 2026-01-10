Mi cuenta

Vimianzo

La programación del Auditorio de Vimianzo incluye catorce espectáculos hasta mayo

La mayor parte de las propuestas giran en torno al mundo de la música, la danza y el teatro

Manuel Froxán Rial
10/01/2026 23:49
Las entradas pueden adquirirse de lunes a viernes o el mismo día de la función una hora antes del comienzo | cedida
El Concello de Vimianzo adelanta el contenido de la programación del primer cuatrimestre del Auditorio Municipal, en la que figuran hasta catorce espectáculos culturales. 

Hasta principios de mayo van a haber un especial protagonismo para las actuaciones musicales, la danza y el teatro gracias a la colaboración de la Rede Galega de Teatros e Auditorios de la Xunta de Galicia, del Centro Dramático Galego y de la Rede Cultural da Deputación da Coruña. 

El telón se alzará el 18 de enero con Antonio Barros e Ialma con el recital “Unha viaxe polas grandes voces da canción española”. 

Las entradas podrán adquirirse de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.30 horas en la Casa da Cultura, así como el día del espectáculo una hora antes del comienzo. 

El 24 de enero Teté Delgado y Julio Pereira representarán la comedia “Entre dos” para cerrar el mes el día 30 con otro clásico de la literatura gallega, “Memorias dun neno labrego”. 

Para el 7 de febrero se programa un concierto de violín y piano a cargo de la vimiancesa Gala Cernadas y de ErnestoAlemán. 

El día 20 de ese mismo mes la compañía Columna Balteira llevará al auditorio su espectáculo “Nortear”. 

A principios de marzo, el día 7, llegará a Vimianzo Teatro do Noroeste para presentar su producción “Manuel de patronaxe” y dar paso, el día 14, a la obra “Yo no quiero irme a Francia”, de Contraproducións. 

Las dos últimas propuestas de marzo girarán en torno a la magia (día 21) y al folclore (VIII Festival Folclórico Foliada do Río Grande, el día 28).

 Las compañías teatrales Trifásico Teatro, Os Naufragos Teatro y Malasombra actuarán los días 11, 18 y 25 de abril, para culminar el 2 de mayo con “Transeúnte”, un espectáculo que combina música, canto y danza

