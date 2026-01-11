Elsa Pena y Martín Barreiro se imponen en el XVII Duatlón de Reis Concello de Vimianzo

La lluvia incrementó la dureza de la prueba Raúl López Molina

La previsión meteorológica no falló y el desarrollo de la edición de este año del Duatlón de Reis de Vimianzo se vio muy condicionada por una lluvia que no cesó de caer durante todo el desarrollo de la prueba y que convirtió algunos tramos del circuito en un verdadero lodozal.

El equipo de voluntarios habilitado por el Concello de Vimianzo, organizador del evento, tuvo que redoblar esfuerzos para reponer las existencias de chocolate caliente y roscón de Reyes en los puntos de avituallamiento.

Pese a las inclemencias meteorológicas, desde la organización apuntaron que la competición se completó finalmente sin ningún tipo de incidencia reseñable, más allá de la propia dureza del recorrido, coincidiendo en calificar a la edición de este año como una de las más exigentes de cuantas se llevan celebradas.

La competición era puntuable para el campeonato gallego de categorías supersprint y estándar, las dos modalidades del duatlón vimiancés.

Los participantes en las primera de ellas tuvieron que completar una distancia de 1,8 kilómetros de carrera a pie, seguida de 9,8 kilómetros en bicicleta de montaña y acabar con otra carrera a pie de 800 metros.

Por su parte, aquellos que apostaron por la categoría estándar empezaron con una carrera a pie de 5,4 kilómetros a pie, siguieron con 21 kilómetros en bicicleta y finalizaron con otros 3,6 kilómetros de carrera a pie.

Las líneas de salida y llegada, así como el centro logístico de la prueba estaban emplazadas en el entorno del salón parroquial de Castromil.

Allí se dieron cita personalidades como Javier Campos, presidente de la Federación Galega de Triatlón; Agustín Campos, delegado provincial del propio organismo federativo; así como la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, y miembros de su equipo de gobierno como Víctor Manuel Muíño, Sergio Miñones, María José Pose o Beatriz Pazos.

Todos ellos participaron en la ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores.

Por lo que respecta a la categoría supersprint, el ganador absoluto y primero en la prueba del campeonato gallego fue Hugo Souto Andújar, de la AD Fogar de Carballo, que marcó en meta un tiempo de 33 minutos y 55 segundos.

La segunda y tercera plaza fueron para los hermanos Juan y Mateo Bouzón Blanco, del Triatlón Atlántico, con registros de 35:24 y 36:12, respectivamente.

La ganadora en categoría femenina y campeona de la prueba gallega fue Leire García Pico, también de Triatlón Atlántico, con un tiempo de 40 minutos y 6 segundos; segunda quedó Cristina Martínez Senra (40:35) y tercera fue Alba Porto López (42:26).

En la carrera popular masculina se impuso Francisco Javier Pita Vidal, del Triatlón Betanzos (40:15), seguido de Óscar Fernández Bermúdez, de Triatlón Vilalba (41:51) y del baiés Pablo Mira Pérez (42:10). La cuarta plaza fue para Víctor Lema Nantón, del Triatlón Costa da Morte.

En féminas la más rápida fue Eva Formoso Recarey, que marcó en línea de meta un tiempo de 48 minutos y 34 segundos.

En categoría júnior los mejores fueron el propio campeón absoluto Hugo Souto Andújar e Inés Fernández Romero, del Triatlón Atlántico.

En categoría juvenil vencieron Javier Campos Pacio y la campeona absoluta Leire García Pico.

Por último, los más veloces en cadetes fueron Mateo Bouzón Blanco y Alba Porto López.

En la modalidad estándar el campeón gallego y absoluto fue Martín Barreiro Gómez, del Club Deportivo Delikia, con un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 28 segundos.

Subcampeón quedó Gabriel Castiñeiras Pais, de Triatlón Atlántico, con un registro de 1:32:37; y la tercera plaza fue para Yago Lijó Ares, de Triatlón Rianxo (1:33:26).

En féminas Elsa Pena Vicente, del Cidade de Lugo Fluvial, se proclamó campeona gallega con una marca de 1:50:44; segunda quedó María del Mar Delgado, de Triatlón Ferrol (1:58:19, mejor tiempo en categoría absoluta femenina) y tercera, Aída García López, de Inforhouse (2:01:54).

Los mejores en la prueba popular fueron Marcos Mayo (1:33:07), Ubaldo Rodríguez (1:37:28) y Martín Rego Pose (1:47:53)

En Veteranos 1 ganó Sergio Santos Lois, de Triatlón Vilagarcía (1:35:38), mientras en Veteranas 1 lo hacía Vanesa Mella Barbeito, de Triatlón Betanzos (2:03:05).

Los ganadores en Veteranos 2 fueron Diego Sotelo Fernández, de Inforhouse Santiago (1:39:10) y Aida García López (2:01:54).

En Veteranos 3 el mejor fue Nicolás Calvo Paz, de Triatlón Costa da Morte (2:15:33).

Los ganadores en Sub 23 fueron Carlos Bautista Bugarín, del Náutico de Narón (1:38:28) y Elsa Pena Vicente (1:50:44).