Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El BNG de Vimianzo insiste en mantener un servicio bancario presencial en Baíñas

Los nacionalistas entregan más de 300 firmas de los vecinos

Redacción
20/01/2026 21:11
Representantes del partido nacionalista delante de la sucursal | cedida
Representantes del partido nacionalista delante de la sucursal | cedida
EC
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Ocho meses después de la primera reunión, los concelleiros de BNG de Vimianzo volvieron a reunirse con representantes de Abanca para buscar una solución al cierre de la sucursal de Baíñas.

La reunión, solicitada por los nacionalistas, sirvió para recalcar la urgencia de atender los perjuicios que el cierre p

rovoca entre vecinos y en el desarrollo socioeconómico de la parroquia. En esta ocasión, los concelleiros entregaron más de 300 firmas recogidas en Baíñas, reforzando la demanda de la comunidad local. 

En el documento presentado, el BNG propone dos alternativas: la reapertura de la oficina dos días a la semana durante dos horas o la visita de una unidad móvil con la misma frecuencia. Señalan que ambas opciones son viables, ya que otras entidades bancarias prestan servicio mediante jornadas discontinuas. 

También destacaron el importante volumen de empresas y explotaciones ganaderas de la zona, que manejan capital significativo y requieren servicios bancarios presenciales. 

Los nacionalistas insisten en que no cesarán en su empeño por garantizar un servicio bancario digno, recordando que el envejecimiento de la población hace fundamental la presencialidad. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Monolito del kilómetro cero del camino Fisterra-Muxía, ubicado en el faro de Fisterra

Una treintena de los cruces del camino Fisterra-Muxía se perciben como peligrosos
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

La programación semestral de Apego se pone hoy en marcha con un concierto interactivo
Redacción
Laura Rodríguez, finalista al premio revelación con su proyecto ‘Mareando o Xogo’ | a. CAVOLO

Los premios Youtubeiras+ tienen finalistas para su novena edición
Redacción
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista

El Partido Socialista critica la falta de presupuestos en A Laracha
Redacción