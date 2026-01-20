El BNG de Vimianzo insiste en mantener un servicio bancario presencial en Baíñas

Representantes del partido nacionalista delante de la sucursal | cedida EC

Ocho meses después de la primera reunión, los concelleiros de BNG de Vimianzo volvieron a reunirse con representantes de Abanca para buscar una solución al cierre de la sucursal de Baíñas.

La reunión, solicitada por los nacionalistas, sirvió para recalcar la urgencia de atender los perjuicios que el cierre p

rovoca entre vecinos y en el desarrollo socioeconómico de la parroquia. En esta ocasión, los concelleiros entregaron más de 300 firmas recogidas en Baíñas, reforzando la demanda de la comunidad local.

En el documento presentado, el BNG propone dos alternativas: la reapertura de la oficina dos días a la semana durante dos horas o la visita de una unidad móvil con la misma frecuencia. Señalan que ambas opciones son viables, ya que otras entidades bancarias prestan servicio mediante jornadas discontinuas.

También destacaron el importante volumen de empresas y explotaciones ganaderas de la zona, que manejan capital significativo y requieren servicios bancarios presenciales.

Los nacionalistas insisten en que no cesarán en su empeño por garantizar un servicio bancario digno, recordando que el envejecimiento de la población hace fundamental la presencialidad.