Vimianzo repartirá más de 3.000 euros en premios en sus distintos concursos de Entroido

Las comparsas volverán a llenar las calles de colorido EC

El Concello de Vimianzo celebrará por todo lo alto el Entroido el sábado 14 de febrero y lo hará con los tradicionales concursos, en los que va a repartir más de 3.000 euros en premios con el fin de animar a la participación.

El lugar de concentración para todos los que quieran sumarse a la fiesta será la Praza do Concello a partir de las 16.30.

Media hora más tarde empezará la animación musical con los pasacalles que llenarán el centro del pueblo de animación.

El comienzo del esperado concurso de disfrace se fija para las 17.30 horas y al término del mismo, alrededor de las 20 horas, arrancará una sesión de baile con Pablo Reboleiro y Marta Alonso.

A las 21 horas se hará un alto para proceder a la entrega de premios. El concurso de disfraces contará con distintas categorías.

La más esperada por el público volverá a ser la de comparsas, que deberán tener un mínimo de 20 integrantes. Habrá tres premios, uno de 1.000 euros, otro de 500 y otro de 200.

Los grupos deberán contar con entre 3 y 19 miembros. El ganador recibirá 300 euros; el segundo, 200; y el tercero, 100.

Para participar en el apartado “Familias de Vimianzo” los grupos deberán tener al menos seis miembros y pertenecer a tres generaciones distintas. Habrá un único premio de 200 euros.

Para la categoría de parejas se disponen tres premios, de 100, 75 y 50 euros.

En el apartado individual infantil (menos de 16 años) los premios serán de 60, 40 y 20.

Finalmente, en individual adultos habrá otros tres con importes de 100, 75 y 50 euros