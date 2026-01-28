El BNG de Vimianzo lleva a pleno una moción en la que pide conectar la AG-55 con el polígono

Los dos ediles del BNG en la corporación de Vimianzo Cedida

El BNG de Vimianzo llevará al próximo pleno ordinario una moción para instar a la Xunta a modificar el proyecto de ejecución de la primera fase de la prolongación de la Autovía da Costa da Morte (AG-55), en el tramo Santa Irena-Ac-432, actualmente en fase de licitación.

Los nacionalistas entienden que tal y como está formulado, el proyecto perjudica gravemente los intereses económicos, territoriales y de movilidad del municipio, al no incluir el enlace previsto en el lugar de O Foxo con el acceso al parque empresarial y la propia villa de Vimianzo, “unha infraestrutura clave para garantir a competitividade do tecido produtivo local e comarcal”.

El BNG resalta que con su propuesta se daría fluidez al tráfico en dirección a Fisterra, “xa que o enlace proxectado pola Xunta canalizará a maior parte do tráfico nesa dirección, o que colapsará o tráfico no centro da localidade”.

Para el portavoz de la formación, Benjamín Queiro “é prioritario dar acceso a unha infraestrutura estratéxica e habilitar unha nova entrada á vila que evite a saturación do cruce de Camariñas”.

El grupo advierte por último que no incluir ahora el enlace solicitado equivaldría a "encarecer enormemente a súa execución futura”.