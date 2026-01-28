Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El BNG de Vimianzo lleva a pleno una moción en la que pide conectar la AG-55 con el polígono

La formación considera prioritario dar acceso a una "infraestrutura estratéxica"

Manuel Froxán Rial
28/01/2026 19:58
Los dos ediles del BNG en la corporación de Vimianzo
Los dos ediles del BNG en la corporación de Vimianzo
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El BNG de Vimianzo llevará al próximo pleno ordinario una moción para instar a la Xunta a modificar el proyecto de ejecución de la primera fase de la prolongación de la Autovía da Costa da Morte (AG-55), en el tramo Santa Irena-Ac-432, actualmente en fase de licitación. 

Los nacionalistas entienden que tal y como está formulado, el proyecto perjudica gravemente los intereses económicos, territoriales y de movilidad del municipio, al no incluir el enlace previsto en el lugar de O Foxo con el acceso al parque empresarial y la propia villa de Vimianzo, “unha infraestrutura clave para garantir a competitividade do tecido produtivo local e comarcal”. 

El BNG resalta que con su propuesta se daría fluidez al tráfico en dirección a Fisterra, “xa que o enlace proxectado pola Xunta canalizará a maior parte do tráfico nesa dirección, o que colapsará o tráfico no centro da localidade”. 

Para el portavoz de la formación, Benjamín Queiro “é prioritario dar acceso a unha infraestrutura estratéxica e habilitar unha nova entrada á vila que evite a saturación do cruce de Camariñas”. 

El grupo advierte por último que no incluir ahora el enlace solicitado equivaldría a "encarecer enormemente a súa execución futura”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El edificio es el complejo más grande del municipio. y cuenta con piscina comunitaria en la parte alta de Canido

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica
A. Pérez Cavolo
Luis García, director de Fonteboa, y José Luis Antuña, consejero de Quescrem, durante la jornada

Coristanco analiza el sector lácteo
Redacción
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles
Redacción
El último programa formativo en Baio

Abre el plazo para anotarse en el programa de la Universidade Sénior en Baio
Redacción