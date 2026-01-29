Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El TSXG paraliza un nuevo proyecto eólico en la Costa da Morte: el de Patiñeiro, previsto en Vimianzo

El alto tribunal aprecia un daño de daño ambiental irreparable que se produciría con la instalación

Redacción
29/01/2026 21:29
Uno de los aerogeneradores de la zona
Archivo
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acodó la paralización cautelar del parque eólico Patiñeiro, promovido por Naturgy Renovables en Vimianzo, al apreciar un riesgo de daño ambiental irreparable derivado de su construcción. La medida se adopta tras estimar la solicitud presentada por la asociación ecologista ADEGA contra la autorización concedida por la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. 

El proyecto contempla la instalación de tres aerogeneradores de hasta 200 metros de altura en una zona con elevada sensibilidad ambiental y un notable valor patrimonial. En su auto, el alto tribunal considera acreditado que las obras podrían afectar a “elementos ambientais altamente sensibles, ben por estaren catalogados, ben por se trataren directamente de especies con distinto grao de protección ou perigo”, subrayando que el ámbito del parque está incluido en un área de exclusión eólica según el Mapa de Zonificación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. 

El TSXG destaca también la posible afección a hábitats con especies amenazadas, la alteración de un corredor ecológico relevante para la avifauna y la cercanía de las instalaciones a núcleos de población, con potencial impacto sobre la salud de las personas y el bienestar animal. En la ponderación de intereses, el tribunal concluye que debe prevalecer la protección del medio ambiente frente al interés económico, aplicando los principios de prevención y precaución del derecho ambiental europeo. 

Desde el punto de vista ecológico, el parque se sitúa en la comarca de Terra de Soneira, en un espacio que actúa como corredor entre la costa y el embalse de A Fervenza, fundamental para la invernada y el paso de aves migratorias. ADEGA advierte de la presencia de rapaces vulnerables, como la tartaraña cincenta y la gatafornela, así como de la posible afección a zonas con presencia de lobo ibérico y a recursos hídricos que abastecen a la población local. La asociación señala además que no se realizó una prospección anual completa de avifauna antes de autorizar el proyecto. 

A ello se suma la elevada densidad de yacimientos arqueológicos en el entorno, algunos declarados Bien de Interés Cultural, como el Túmulo de Pedra da Moura de Monte Carnio, el Túmulo de Pedra Cuberta o la Anta de Serramo/Pedra da Lebre, además de la proximidad de los aerogeneradores a viviendas, con distancias inferiores a 550 metros. Adega también alerta sobre los efectos acumulativos de otros parques eólicos y líneas eléctricas en la zona, así como sobre la posible fragmentación del proyecto para minimizar su evaluación ambiental, lo que podría suponer un fraude de ley. 

La paralización cautelar ha sido posible gracias a la campaña de recaudación solidaria #TiPodesParalos, impulsada para afrontar los costes jurídicos de los recursos contra proyectos eólicos. La entidad agradece especialmente el apoyo de la asociación Vendaval y de los vecinos de Vimianzo, cuyas aportaciones permitieron llevar el caso a los tribunales. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Más de la mitad de las 39.000 inserciones registradas por el programa Incorpora en 2025 correspondió a mujeres

La Fundación ”la Caixa” promueve la inclusión laboral de más de 1.100 gallegos vulnerables
Redacción
Charla Carracedo sobre genoma humano

Ángel Carracedo llena el Pazo da Cultura carballés para hablar sobre el genoma humano
Redacción
Inauguración Cash Record de Cee

Abre sus puertas el nuevo Cash Record de Cee, ubicado en el parque empresarial
Rosa Balsa Silveira
Instituto Carballo

Confirmada la condena de dos años y medio de cárcel por un manotazo mortal en Carballo
Redacción