El TSXG paraliza un nuevo proyecto eólico en la Costa da Morte: el de Patiñeiro, previsto en Vimianzo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acodó la paralización cautelar del parque eólico Patiñeiro, promovido por Naturgy Renovables en Vimianzo, al apreciar un riesgo de daño ambiental irreparable derivado de su construcción. La medida se adopta tras estimar la solicitud presentada por la asociación ecologista ADEGA contra la autorización concedida por la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

El proyecto contempla la instalación de tres aerogeneradores de hasta 200 metros de altura en una zona con elevada sensibilidad ambiental y un notable valor patrimonial. En su auto, el alto tribunal considera acreditado que las obras podrían afectar a “elementos ambientais altamente sensibles, ben por estaren catalogados, ben por se trataren directamente de especies con distinto grao de protección ou perigo”, subrayando que el ámbito del parque está incluido en un área de exclusión eólica según el Mapa de Zonificación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica.

El TSXG destaca también la posible afección a hábitats con especies amenazadas, la alteración de un corredor ecológico relevante para la avifauna y la cercanía de las instalaciones a núcleos de población, con potencial impacto sobre la salud de las personas y el bienestar animal. En la ponderación de intereses, el tribunal concluye que debe prevalecer la protección del medio ambiente frente al interés económico, aplicando los principios de prevención y precaución del derecho ambiental europeo.

Desde el punto de vista ecológico, el parque se sitúa en la comarca de Terra de Soneira, en un espacio que actúa como corredor entre la costa y el embalse de A Fervenza, fundamental para la invernada y el paso de aves migratorias. ADEGA advierte de la presencia de rapaces vulnerables, como la tartaraña cincenta y la gatafornela, así como de la posible afección a zonas con presencia de lobo ibérico y a recursos hídricos que abastecen a la población local. La asociación señala además que no se realizó una prospección anual completa de avifauna antes de autorizar el proyecto.

A ello se suma la elevada densidad de yacimientos arqueológicos en el entorno, algunos declarados Bien de Interés Cultural, como el Túmulo de Pedra da Moura de Monte Carnio, el Túmulo de Pedra Cuberta o la Anta de Serramo/Pedra da Lebre, además de la proximidad de los aerogeneradores a viviendas, con distancias inferiores a 550 metros. Adega también alerta sobre los efectos acumulativos de otros parques eólicos y líneas eléctricas en la zona, así como sobre la posible fragmentación del proyecto para minimizar su evaluación ambiental, lo que podría suponer un fraude de ley.

La paralización cautelar ha sido posible gracias a la campaña de recaudación solidaria #TiPodesParalos, impulsada para afrontar los costes jurídicos de los recursos contra proyectos eólicos. La entidad agradece especialmente el apoyo de la asociación Vendaval y de los vecinos de Vimianzo, cuyas aportaciones permitieron llevar el caso a los tribunales.