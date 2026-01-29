Mi cuenta

Diario de Ferrol

Vimianzo contará con una sede de la UNED para impartir cursos y actividades universitarias

La alcaldesa y la directora del Centro Asociado a la UNED en A Coruña, Ana Mónica Novo, firmaron un convenio de colaboración

Manuel Froxán Rial
29/01/2026 21:42
Momento de la firma del convenio de colaboración
Momento de la firma del convenio de colaboración
Cedida
La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, y la directora del Centro Asociado a la UNED en A Coruña, Ana Mónica Novo, firmaron este jueves un convenio de colaboración que permitirá abrir en el municipio una sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para impartir de forma presencial actividades y cursos de Extensión Universitaria, cursos de verano, actividades de orientación académica e inserción laboral, así como programas UNED Sénior y cursos de idiomas a distancia. 

De esta forma, Vimianzo se convertirá en una de las sedes oficiales para el desarrollo de estas acciones formativas, ampliando la oferta educativa y facilitando el acceso a la formación superior a todas las personas de la comarca. 

Para ello, el Concello pondrá a disposición del Centro Asociado a la UNED espacios debidamente acondicionados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades. 

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó la importancia del convenio definiéndolo como “unha gran oportunidade para seguir mellorando o acceso á educación dos nosos veciños e veciñas. É un orgullo sumar a aula de Vimianzo á provincia, xa que abre moitas posibilidades para toda a comarca e permitirá aforrar moitos cartos”

