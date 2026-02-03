Lorena Suárez deja su acta de edil del BNG de Vimianzo pero se reafirma en su compromiso político
La renuncia de la nacionalista se hará efectiva en el pleno de este viernes
María Lorena Suárez Pazos presentó su renuncia como concejala del BNG de Vimianzo, decisión que justifica por el deseo de atender al cuidado de su hijo y también por su condición de docente en el IES Terra de Soneira, centro que según ella “sufriu unha redución do profesorado e isto derivou de maneira notable no aumento da carga de traballo do cadro docente”.
En este contexto, explica, sus horarios laborales coinciden con plenos y comisiones municipales, obligándola a ausentarse de las aulas. “Aínda que estas faltas están xustificadas administrativamente, non me parece xusto nin para o meu alumnado nin para a miña ética profesional. Eu quero estar nas aulas, acompañar, dar continuidade ao traballo educativo e non sentir que fallo a quen máis precisa estabilidade”, declara.
Lorena Suárez dice tener claro que esta decisión, que se hará efectiva en el pleno del próximo viernes, 6 de febrero, no supone una retirada de la primera línea política, sino un paso necesario en este momento de su vida: “Cando a crianza deixe de ser tan dependente, estarei de novo aí, porque nunca marchei nin marcharei das miñas conviccións”.
La edil dice no tener muy claro que en su último pleno del viernes le vayan a conceder la palabra para despedirse, “xa que en ningún outro pleno ma quixeron dar e este silencio tamén di moito de como se entende a democracia neste concello”.
Por último, apunta que la decisión de marcharse obedece a un “exercicio profundo de honestidade persoal, profesional e política” y recalca que se va “sen abandonar o meu compromiso político nin os valores nacionalistas”.
Al respecto confirma que continuará ejerciendo como responsable local del BNG vimiancés y se reafirma en su voluntad de “seguir traballando por un concello e unha Galiza máis xustos”.
El portavoz municipal de la formación nacionalista, Benjamín Queiro, le agradece profundamente “o seu traballo, a súa coherencia e a súa entrega” y anuncia que su voz seguirá siendo importante para el proyecto de futuro del BNG vimiancés.