El Bloque Nacionalista vimiancés propone crear una Casa da Xuventude

El BNG de Vimianzo presentará en el pleno una moción para impulsar la creación de una Casa da Xuventude, un espacio público pensado específicamente para la gente joven.

Desde o BNG señalan la falta de espacios y actividades dirigidas a la juventud como una de las carencias estructurales del municipio, un contexto marcado por el envejecimiento de la población y por la salida de gente nueva a otros lugares con más recursos.

La propuesta apuesta por la rehabilitación de edificios en mal estado o sin usar para darles una función social que permita ofrecer alternativas de ocio saludable, formación y encuentro. También recoge la necesidad de contar con la participación directa de las personas jóvenes en su diseño.

“É triste que a mocidade non teña espazos propios e se vexa obrigada a refuxiarse baixo os portais, cando podería estar desenvolvendo actividades que melloren o seu futuro e o do municipio”, expresa el portavoz Benxamín Queiro.