Diario de Ferrol

Vimianzo

El Bloque Nacionalista vimiancés propone crear una Casa da Xuventude

EL grupo destaca la falta de espacios y actividades para la juventud del municipio

Redacción
05/02/2026 22:19
El BNG de Vimianzo presentará en el pleno una moción para impulsar la creación de una Casa da Xuventude, un espacio público pensado específicamente para la gente joven. 

Desde o BNG señalan la falta de espacios y actividades dirigidas a la juventud como una de las carencias estructurales del municipio, un contexto marcado por el envejecimiento de la población y por la salida de gente nueva a otros lugares con más recursos. 

La propuesta apuesta por la rehabilitación de edificios en mal estado o sin usar para darles una función social que permita ofrecer alternativas de ocio saludable, formación y encuentro. También recoge la necesidad de contar con la participación directa de las personas jóvenes en su diseño. 

“É triste que a mocidade non teña espazos propios e se vexa obrigada a refuxiarse baixo os portais, cando podería estar desenvolvendo actividades que melloren o seu futuro e o do municipio”, expresa el portavoz Benxamín Queiro. 

