Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El Río Grande de Vimianzo sigue bajo vigilancia autonómica por riesgo de crecidas

Las autoridades mantienen la atención sobre los ríos gallegos

Redacción
06/02/2026 21:10
El rio Grande desbordado a su paso por Vimianzo
El rio Grande desbordado a su paso por Vimianzo
M.C.S
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una veintena de ríos en Galicia permanecen bajo vigilancia por el riesgo de inundaciones tras los sucesivos temporales que han descargado intensas lluvias en la comunidad. 

Entre los ríos vigilados se encuentra el Grande a su paso por Vimianzo, junto con otros cursos de agua en la provincia de A Coruña, como el Mero en Cambre, el Xubia en Ferrol, el Sar en Ames, el Barcés en Abegondo, el Tambre en Oroso y Trazo, y el Mandeo en Coirós y Betanzos, así como el Xunderama en A Pobra do Caramiñal.

Las zonas más afectadas por la crecida de los ríos son las provincias de Ourense y Pontevedra, donde se registran los niveles más altos y los ríos presentan tendencias de aumento en varios puntos de control. 

En Ourense se vigilan el Miño, el Avia, el Arnoia, el Limia, el Sil y el Támega, mientras que en Pontevedra la atención se centra en el Miño, el Louro, el Lérez, el Tea, el Gallo-Umia, el Verdugo y el Cabeiro. 

La vigilancia se realiza en el marco del plan especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal), que permanece activado desde el 20 de enero en fase de preemergencia. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que extreme la precaución y evite acudir a zonas inundables próximas a los ríos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rotura balsa Monte Neme

El PSOE acusa al Gobierno gallego de no hacer nada para garantizar la seguridad de Monte Neme
Redacción
Oscar Insua reunido con el sector

El BNG pide a la Xunta agilizar los trámites del paro para las mariscadoras de Camariñas
Redacción
Razo

Nueva jornada para los voluntarios de Afundación en la limpieza de Baldaio y Razo
Redacción
El tren con el que Sogama transporta los residuos | cedida

El corte ferroviario con Vigo obliga a Sogama a reorganizar el transporte de residuos
Redacción