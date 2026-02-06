El Río Grande de Vimianzo sigue bajo vigilancia autonómica por riesgo de crecidas

El rio Grande desbordado a su paso por Vimianzo M.C.S

Una veintena de ríos en Galicia permanecen bajo vigilancia por el riesgo de inundaciones tras los sucesivos temporales que han descargado intensas lluvias en la comunidad.

Entre los ríos vigilados se encuentra el Grande a su paso por Vimianzo, junto con otros cursos de agua en la provincia de A Coruña, como el Mero en Cambre, el Xubia en Ferrol, el Sar en Ames, el Barcés en Abegondo, el Tambre en Oroso y Trazo, y el Mandeo en Coirós y Betanzos, así como el Xunderama en A Pobra do Caramiñal.

Las zonas más afectadas por la crecida de los ríos son las provincias de Ourense y Pontevedra, donde se registran los niveles más altos y los ríos presentan tendencias de aumento en varios puntos de control.

En Ourense se vigilan el Miño, el Avia, el Arnoia, el Limia, el Sil y el Támega, mientras que en Pontevedra la atención se centra en el Miño, el Louro, el Lérez, el Tea, el Gallo-Umia, el Verdugo y el Cabeiro.

La vigilancia se realiza en el marco del plan especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal), que permanece activado desde el 20 de enero en fase de preemergencia. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que extreme la precaución y evite acudir a zonas inundables próximas a los ríos.