La comunidad de montes de Carnés pierde media docena de terneros por ataques de los lobos

Las vacas que pastan en Montecelo Cedida

La Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Montecelos, en la parroquia vimiancesa de Carnés, está tremendamente preocupada por los reiterados ataques de los lobos a su ganado, que se traducen en importantes pérdidas económicas. En los últimos ataques los cánidos salvaje mataron seis becerros de vacas vienesas, aunque los comuneros solo lograron encontrar restos de dos, debido a las condiciones del terreno y a la dispersión provocada por los propios ataques.

Esta situación dificulta el cumplimiento de los plazos establecidos por la Administración para comunicar las bajas de reses y la posterior tramitación de las correspondientes compensaciones. Por todo ello, desde la comunidad de montes de Carnés solicitan a la Xunta que adopte medidas urgentes y efectivas de control de la manada de lobos que actúa en la zona, y también que amplíe el plazo para comunicar las bajas por sus ataques, adaptándolo a la realidad del monte y de la ganadería extensiva.

Los afectados ven insostenible que “a protección da fauna salvaxe se faga a costa do abandono do gando e da ruína das explotacións” y reclaman una actuación decidida de la Administración. También exigen que se valore de forma urgente la autorización de una batida controlada, como medida necesaria y proporcional ante la reiteración de los ataques- “A inacción institucional só contribúe a agravar o conflito e a xerar un clima de indefensión no rural", finalizan diciendo.