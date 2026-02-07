Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

La comunidad de montes de Carnés pierde media docena de terneros por ataques de los lobos

Solicitan a la Xunta que adopte medidas urgentes y efectivas de control de la manad

Redacción
07/02/2026 21:34
Las vacas que pastan en Montecelo
Las vacas que pastan en Montecelo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Montecelos, en la parroquia vimiancesa de Carnés, está tremendamente preocupada por los reiterados ataques de los lobos a su ganado, que se traducen en importantes pérdidas económicas. En los últimos ataques los cánidos salvaje mataron seis becerros de vacas vienesas, aunque los comuneros solo lograron encontrar restos de dos, debido a las condiciones del terreno y a la dispersión provocada por los propios ataques. 

Esta situación dificulta el cumplimiento de los plazos establecidos por la Administración para comunicar las bajas de reses y la posterior tramitación de las correspondientes compensaciones. Por todo ello, desde la comunidad de montes de Carnés solicitan a la Xunta que adopte medidas urgentes y efectivas de control de la manada de lobos que actúa en la zona, y también que amplíe el plazo para comunicar las bajas por sus ataques, adaptándolo a la realidad del monte y de la ganadería extensiva. 

Los afectados ven insostenible que “a protección da fauna salvaxe se faga a costa do abandono do gando e da ruína das explotacións” y reclaman una actuación decidida de la Administración. También exigen que se valore de forma urgente la autorización de una batida controlada, como medida necesaria y proporcional ante la reiteración de los ataques- “A inacción institucional só contribúe a agravar o conflito e a xerar un clima de indefensión no rural", finalizan diciendo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jugadores y trío arbitral saludándose al inicio en un campo cubierto de nieve y que acabó convertido en un lodozal

La nieve y el barro frenan a un Bergantiños con caras nuevas
Agencias
Cartel de la campaña comercial de Mazaricos

“Namórate de Mazaricos”, una campaña para fomentar el comercio local
Redacción
La presentación de la Asociación Musical Costa da Morte tuvo lugar en el Casino de Carballo

Puesta de largo de la Asociación Musical Costa da Morte
Redacción
La presentación del libro en Zas

Zas ya tiene el libro de toponimia que merecía gracias a Xosé María Lema
Redacción