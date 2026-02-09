El Bloque habla de balance negativo y mala gestión del concello de Vimianzo

El BNG de Vimianzo criticó “el despilfarro y la falta de transparencia del gobierno municipal”. Según los nacionalistas, el Concello cerró el año con un balance negativo de 479.000 euros, que deberá afrontarse este año, y con un informe negativo de Intervención que nunca les fue facilitado, pese a haber sido solicitado en dos ocasiones.

El portavoz nacionalista, Benxamín Queiro, denunció también “la mala gestión reflejada en el retraso de numerosas licitaciones de servicios básicos, algunas caducadas desde hace años, como la recogida de basura, la escuela infantil o la vivienda comunitaria”.

Este último afirma que genera graves consecuencias tanto para los usuarios como para las trabajadoras, que acumulan retrasos superiores a 20 días en el cobro de sus nóminas.

El BNG lamentó que, pese a contar en 2025 con el mayor presupuesto de su historia, el concello cierre el año en negativo sin acometer inversiones necesarias como el estudio de una piscina climatizada o la compra de terrenos para la escuela infantil.