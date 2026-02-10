El Asalto ao Castelo de Vimianzo anuncia sus primeras actuaciones

Cartel cos grupos que actuarán no Asalto ao Castelo

El Asalto ao Castelo de Vimianzo ha adelantado los primeros grupos que formarán parte de su próxima edición, que se celebrará el viernes 3 y el sábado 4 de julio.

En esta 29ª edición, el festival apuesta por una propuesta artística que combina grandes referentes de la música gallega, talento emergente y mestizaje internacional.

Aunque la distribución por días se mantendrá en secreto hasta completar el cartel, la organización promete dos jornadas de fiesta ininterrumpida con el sello de calidad que caracteriza a este festival referente en la Costa da Morte. En Vimianzo estarán Dakidarría, Che Sudaka, De Ninghures, Ulex y Yaya DJ.

Dakidarría, banda ya histórica del panorama gallego y estatal, cuenta con más de 20 años de trayectoria y letras revolucionarias en hasta doce lenguas, y promete una potente descarga de energía.

Che Sudaka traerá su característico punk reggae party; este colectivo de origen sudamericano es un referente internacional de la cumbia, el ska y la rumba, con una música heredera del espíritu festivo de bandas como Mano Negra.

Representando la música gallega estará De Ninghures, recientemente reconocidos con el Premio Martín Códax da Música 2025, que destacan por actualizar la música popular gallega combinando coplas tradicionales con ritmos contemporáneos.

Desde Compostela llegará Ulex, con su particular fusión de rock y cumbia para presentar su disco Lonxe de ti. Completando este primer adelanto figura Yaya DJ, que aportará profesionalidad y eclecticismo para que la música no pare, mezclando clásicos y sonidos actuales en una sesión pensada para todos los públicos.

Entrada para los dos días

Como principal novedad de esta edición, será necesario disponer de entrada para acceder al recinto de conciertos tanto el viernes como el sábado.

Desde la organización, formada por las asociaciones Cherinkas y Axvalso junto con el Concello de Vimianzo y la colaboración de la Diputación de A Coruña, explican que esta medida busca consolidar el evento como un festival de dos días con programación de primer nivel. La venta de abonos promocionales ya está activa en asaltoaocastelo.gal, con un precio de 10,71 euros para los dos días.

El Asalto ao Castelo, que está declarado Festa de Interese Turístico de Galicia, es una experiencia que combina música, teatro, historia, gastronomía, deporte, artesanía y el icónico asalto a la fortaleza, y viene avalado por su condición de finalista en los Iberian Festival Awards y en los Premios Martín Códax da Música.