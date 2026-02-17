Mi cuenta

Vimianzo

El Auditorio de Vimianzo acoge la residencia técnica de Nortear de Columna Balteira

La obra explora desde la danza la memoria de las mujeres del mar antes de su estreno en Vimianzo

Redacción
17/02/2026 20:07
El cartel de presentación del epsectáculo | cedida
El Auditorio de Vimianzo acoge estos días la residencia técnica del proyecto escénico Nortear, una producción de la compañía gallega Columna Balteira dirigida por Helena Salgueiro.

La estancia en el espacio vimiancés permitirá ultimar el dispositivo escénico, lumínico y sonoro de esta pieza híbrida que combina danza, performance e investigación

La creación gira en torno al trabajo físico de las mujeres gallegas vinculadas al mar, abordado desde una perspectiva ecofeminista y contemporánea. 

A través del cuerpo, el movimiento y la exploración sonora, la propuesta busca reflexionar sobre memoria, identidad y territorio, poniendo el foco en la experiencia colectiva femenina y en su relación histórica con el paisaje marítimo del Norte. 

La residencia culminará con una jornada de mediación abierta al público bajo el título Atelier da memoria, que se celebrará el 19 de febrero a las 18.00 horas

Este encuentro permitirá compartir algunas claves del proceso creativo y ofrecer un acercamiento al trabajo en curso, generando un espacio de diálogo entre el equipo artístico y la ciudadanía. 

Estreno el viernes

El estreno oficial de Nortear tendrá lugar el viernes 20 a las 20.30 horas en el propio Auditorio de Vimianzo. Las entradas están disponibles a través de la plataforma woutick.es. La pieza, concebida para cinco intérpretes y con una duración aproximada de 80 minutos, sitúa en escena a un grupo de mujeres que habitan un espacio vacío del Norte.

 Perdidas en un compás e hipnotizadas por el mar, sus cuerpos transitan, danzan y trabajan de forma casi infinita, buscando un punto en el que anclarse, una identidad que recordar y un rumbo que seguir. Unidas, avanzan “turrando xuntas pola Utopía”.El proyecto destaca, además, por contar con un equipo artístico íntegramente femenino y por integrar lenguajes de la danza contemporánea, el texto poético y la arte sonora, consolidándose como una propuesta escénica de investigación y creación colectiva. 

