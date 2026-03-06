Representantes de Afiprodel participan en un proyecto europeo con entidades de Italia

Una actividad organizada por Afiprodel Picasa

Una comitiva gallega de técnicos del desarrollo local participa estos días en Siracusa (Italia) en el encuentro inicial del proyecto europeo “LDA-Next – Empowering Local Development Agents for a Cohesive Europe”, una iniciativa financiada por el programa Erasmus+ que cuenta con un presupuesto de 60.000 euros.

El proyecto tiene como objetivo reforzar el papel de los profesionales del desarrollo local y de las agencias de desarrollo en zonas rurales y remotas de Europa, reconociendo su importancia para impulsar el crecimiento económico, la cohesión social y la sostenibilidad territorial.

La iniciativa está coordinada por la entidad italiana Ispal y cuenta con la participación de las organizaciones Limeup (Italia), Inda Iniciativas (España) y la Asociación de Profesionales de Desarrollo Local de Galicia (Afiprodel).

El encuentro que se celebra del 10 al 12 de marzo en Siracusa reúne a representantes de las entidades socias para poner en marcha las primeras actividades y definir la hoja de ruta para los próximos dos años.

El proyecto parte de la idea de que el desarrollo local es clave para afrontar los retos de los territorios rurales, como la despoblación, la falta de oportunidades o las desigualdades territoriales.

En este contexto, los agentes de desarrollo local desempeñan un papel fundamental al trabajar con administraciones públicas, empresas y ciudadanía para impulsar iniciativas económicas, sociales y culturales.

La participación de profesionales gallegos en esta iniciativa permitirá compartir la experiencia acumulada en el ámbito del desarrollo local en Galicia.

Al mismo tiempo, el proyecto facilitará el intercambio de conocimientos con otras regiones europeas.

El proyecto se desarrollará entre 2025 y 2027, con diferentes encuentros internacionales y actividades de investigación, formación y difusión destinadas a reforzar el impacto del desarrollo local en las comunidades rurales europeas.