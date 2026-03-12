Mi cuenta

La Diputación apoya con medio millón de euros a 28 entidades con programas sociosanitarios

Estas asociaciones y fundaciones trabajan en ámbitos como el daño cerebral, el cáncer, las enfermedades raras o los trastornos de conducta alimentaria

Redacción
12/03/2026 20:51
 La Diputación de A Coruña publicó ayer en el BOP la resolución del programa de subvenciones destinado al mantenimiento de programas sociosanitarios desarrollados por entidades sociales sin ánimo de lucro en la provincia. Con una inversión total de 44.965,49 euros, la institución provincial apoya en esta convocatoria a un total de 28 entidades, entre las que se encuentra la costera Afafes (Asoc. Familiares Enfermos de Alzheimer Fisterra e Soneira), que ha recibido una ayuda de 26.520 euros para un programa de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal para personas con Alzheimer u otras demencias neurodegenerativas. 

Estas asociaciones y fundaciones trabajan en ámbitos como el daño cerebral, el cáncer, las enfermedades raras o los trastornos de conducta alimentaria. La diputada de Política Social, Mar García Vidal, subrayó que estas ayudas son “un pulmón financeiro imprescindible para que as entidades poidan manter servizos especializados de fisioterapia, psicoloxía e traballo social aos que o sistema público non sempre chega”. En esta edición, el importe máximo concedido ha sido de 40.000 euros, que lo recibió la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, y el mínimo, 1.394,54 euros.. 

