Vimianzo

Sainete cómico este viernes en Carballo, y sábado, María Galiana llegará a Vimianzo

Dos propuestas teatrales acercan historia y teatro contemporáneo a la Costa da Morte

Redacción
12/03/2026 20:59
Vienres, a las 21:00 horas en el Pazo da Cultura de Carballo, se representa la obra de teatro «O proceso», dirigida por Cándido Pazó y producida por la compañía Malasombra. La obra se inspira en los hechos de 1880, cuando Curros Enríquez fue denunciado por el obispo de Ourense por varios poemas de su libro Aires da miña terra, pilar del Rexurdimento gallego. 

A pesar de la oposición del fiscal, un juez admitió la denuncia y el escritor fue procesado y condenado. Con tono de sainete cómico, la función recrea aquel proceso judicial y presenta, a través del juego teatral, una galería de personajes del Ourense de finales del siglo XIX. Además, aborda temas actuales como la cultura y la identidad. 

Por otra parte, sábado, a las 20:30 horas, el Auditorio Municipal de Vimianzo acogerá la obra «Yo sólo quiero irme a Francia», escrita y dirigida por Elisabeth Larena, con la interpretación de María Galiana, Nieve de Medina, Anna Mayo y María Roja. Se trata de una propuesta teatral contemporánea, de gran fuerza visual y emotiva, que combina profundidad narrativa y presencia escénica, pensada para quienes buscan disfrutar de un teatro innovador y conmovedor. 

