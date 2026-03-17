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Vimianzo

Alana inicia residencia artística en el Auditorio de Vimianzo antes de su segundo disco

Un paso clave antes de presentar su nuevo proyecto, Un saber

Redacción
17/03/2026 20:50
El grupo Alana en el auditorio vimiancés| cedida
El grupo Alana en el auditorio vimiancés| cedida
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 El trío musical gallego Alana, formado por Antía Vázquez, Eloy Vidal y el vimiancés Pablo Castro, estará en residencia artística en el Auditorio de Vimianzo, un paso clave antes de presentar su segundo disco Un Saber. 

Esta estancia permitirá al grupo perfeccionar su proyecto y explorar nuevas sonoridades en un espacio pensado para la creación musical y escénica. 

El Auditorio refuerza así su programa de residencias artísticas, consolidando su compromiso con la música y las artes escénicas y acercando los procesos creativos a la comunidad. Desde el Concello de Vimianzo les desean mucho éxito en esta nueva etapa con Un Saber. 

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