Vimianzo y Malpica preparan su Semana Santa llena de cultura, ocio y deporte

Semana Santa de Vimianzo | archivo EC

El Concello de Vimianzo ha presentado su programación especial de Semana Santa 2026, que se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril, con actividades pensadas para todos los públicos y destinadas a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y etnográfico del municipio.

El eje central será el Castillo de Vimianzo, que acogerá artesanía en vivo de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas. Los visitantes podrán conocer el trabajo de artesanos y artesanas en disciplinas como la paja de trigo y centeno, olería, elaboración de maquetas de barcos, trabajo en cuero de Aspadex, encaje de la Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas y tejido de lino, mostrando la riqueza de las técnicas tradicionales y contemporáneas de la zona.

El 28 de marzo a las 12:00 horas se inaugurará la exposición “Una joya, una flor” de Esther Ferreiro, centrada en la plata y el vidrio de Murano. Además, los días 2 y 3 de abril se realizarán visitas teatralizadas con el grupo Quinquilláns y se ofrecerán visitas guiadas al propio castillo, ofreciendo una experiencia inmersiva en la historia local.

Fuera del recinto del castillo, se organizarán también visitas guiadas a distintos patrimoniales y paisajísticos como los Batáns y Molinos del Mosquetín, el Dolmen de Casa dos Mouros, el Dolmen de Pedra Cuberta, el Castro das Barreiras y el Puerto de Cereixo.

Programa malpicán

Paralelamente, el Concello de Malpica celebrará su Semana Santa del 30 de marzo al 4 de abril, con actividades dirigidas a público infantil, juvenil y adulto, algunas gratuitas y otras con inscripción previa.

El lunes 30 de marzo se celebrarán actividades de pickleball y bádminton en el Pabellón Polideportivo Municipal de 10:30 a 12:30 horas para mayores de 8 años, y un taller familiar de papel maché de 17:00 a 19:00 horas en el Centro Cívico, gratuito para edades de 7 a 99 años, con inscripción previa, con un máximo de 10 plazas.

También comenzarán las Jornadas de Pascua en la Casa de Cultura de Seaia, organizadas por Carcaxía, en horario de 9.00 a 14.00 horas hasta el 2 de abril, con tarifas de 40 euros para socios y 50 para no socios.

El martes 31 habrá parkour y danzas urbanas de 10:30 a 12:30 horas y un taller de barro en el Ecomuseo Forno do Forte de 16:30 a 18:30 horas para niños desde 3 años, sin inscripción previa.

El miércoles 1 se celebrará un torneo de fútbol 3x3 de 10:30 a 12:30 horas, también para participantes desde 8 años.

El jueves 2 tendrá lugar el Sisargas Fest en el Travelift del Puerto de Malpica, con actuaciones de DJs y grupos en dos escenarios a cargo de Son y Festa Disco Móbol. El evento incluye sesión vermú a las 13:00, tardeo desde las 17:00 y programación nocturna a las 22:00 horas. También habrá sorteos.

El viernes 3 se celebrará la procesión de Semana Santa en la Iglesia de San Xulián a partir de las 17:45 horas, acompañada por la Banda de Gaitas AC Malante. El sábado 4 habrá juegos populares en la Área Recreativa Río de Vaa desde las 17:00, seguidos de un recorrido guiado con visita al muíño.

Con esta programación, Vimianzo y Malpica combinan tradición, cultura, deporte y ocio, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la historia, la artesanía, la naturaleza y la identidad de la Costa da Morte.