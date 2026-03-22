Los jóvenes heridos al ceder un balcón en Vimianzo están estables

Lo bomberos asistiendo en el lugar del accidente Cedida

Los tres jóvenes que resultaron heridos la tarde del sábado en Vimianzo al ceder las balaustras del balcón de la primera planta de un edificio están estables, según fuentes cercanas a las familias. Uno de ellos ya está de vuelta en su domicilio para recuperarse, en tanto que el menor que estaba ingresado en el hospital de Cee fue trasladado hasta A Coruña.

En principio sus lesiones no revisten de gravedad. El joven con un estado más grave que fue trasladado en helicóptero hasta Santiago sigue ingresado en la UCI, con múltiples facturas y fisuras, aunque evoluciona bien dentro de la gravedad.