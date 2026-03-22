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Vimianzo

Los jóvenes heridos al ceder un balcón en Vimianzo están estables

Redacción
22/03/2026 22:55
Lo bomberos asistiendo en el lugar del accidente
Lo bomberos asistiendo en el lugar del accidente
Cedida
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Los tres jóvenes que resultaron heridos la tarde del sábado en Vimianzo al ceder las balaustras del balcón de la primera planta de un edificio están estables, según fuentes cercanas a las familias. Uno de ellos ya está de vuelta en su domicilio para recuperarse, en tanto que el menor que estaba ingresado en el hospital de Cee fue trasladado hasta A Coruña.

 En principio sus lesiones no revisten de gravedad. El joven con un estado más grave que fue trasladado en helicóptero hasta Santiago sigue ingresado en la UCI, con múltiples facturas y fisuras, aunque evoluciona bien dentro de la gravedad. 

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