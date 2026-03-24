Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

CMAT aprueba su plan de acción para consolidar la Costa da Morte como destino turístico

La asociación prevé un presupuesto de 260.000 euros y anuncia un proyecto educativo en los centros de primaria

Redacción
24/03/2026 21:18
La asamblea de CMAT el pasado lunes | CEDIDA
La asamblea de CMAT el pasado lunes | CEDIDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 La Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) celebró el pasado lunes su Asamblea Xeral Ordinaria en la Casa de la Cultura de Vimianzo, en la que se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 y se dio luz verde al plan de acción para este año.

Durante la sesión se hizo balance de las principales acciones desarrolladas a lo largo de 2025, un año en el que se consolidaron diversas iniciativas de promoción turística y se reforzó la colaboración con los distintos agentes del sector. Estas acciones permitieron avanzar en el posicionamiento de la Costa da Morte como un destino turístico diferenciado y de calidad. 

Uno de los puntos centrales de la asamblea fue la presentación del plan de acción para 2026, que destaca por ser más amplio y ambicioso que en años anteriores. Este salto cualitativo y cuantitativo, comentan desde la CMAT, es posible gracias al incremento de los fondos propios de la asociación, que permitirá a la entidad contar con un mayor músculo financiero.

 Este refuerzo se traduce en la posibilidad de impulsar proyectos de mayor presupuesto y de concurrir a convocatorias de otras administraciones públicas que exigen cofinanciación, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo turístico del territorio. 

Así, sumando las cuotas de asociados, la subvención anual de la Diputación y de la Xunta, y otras convocatorias de ayudas a las que está a punto de concurrir y que están pendientes de resolución, el presupuesto de la CMAT para 2026 alcanza los 260.000 euros

En este contexto, la asociación continuará trabajando en líneas estratégicas centradas en la promoción, la desestacionalización, la puesta en valor de los recursos locales y la mejora de la competitividad del destino. 

Semana do Turismo 

Además, durante la asamblea se avanzaron algunas de las acciones previstas para los próximos meses, entre las que destaca la organización de la Semana do Turismo da Costa da Morte, que se celebrará coincidiendo con el VI evento anual del sector, convirtiéndose en un nuevo espacio de encuentro y promoción para los profesionales y el territorio. 

También se informó sobre la próxima implementación de un novedoso proyecto educativo, que se desarrollará en todos los centros de educación primaria del territorio y que permitirá dar a conocer la Costa da Morte a los más pequeños como un conjunto único. 

Desde la CMAT valoran muy positivamente este nuevo escenario, que permitirá reforzar el trabajo conjunto de los concellos, las diferentes administraciones públicas y el sector turístico, con el objetivo de seguir impulsando un modelo de desarrollo sostenible y consolidar la Costa da Morte como un destino de referencia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Reunión de representantes autonómicos y municipales por los Penedos de Traba y Pasarela

Laxe y Vimianzo avanzan en la puesta en valor de los Penedos de Pasarela y Traba
Redacción
La asamblea de CMAT el pasado lunes | CEDIDA

CMAT aprueba su plan de acción para consolidar la Costa da Morte como destino turístico
Redacción
Lo bomberos asistiendo en el lugar del accidente

Los jóvenes heridos al ceder un balcón en Vimianzo están estables
Redacción
Lo bomberos asistiendo en el lugar del accidente

Tres menores resultan heridos al ceder el balaustre de un balcón en Vimianzo
EP