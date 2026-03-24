CMAT aprueba su plan de acción para consolidar la Costa da Morte como destino turístico

La asamblea de CMAT el pasado lunes | CEDIDA

La Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) celebró el pasado lunes su Asamblea Xeral Ordinaria en la Casa de la Cultura de Vimianzo, en la que se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 y se dio luz verde al plan de acción para este año.

Durante la sesión se hizo balance de las principales acciones desarrolladas a lo largo de 2025, un año en el que se consolidaron diversas iniciativas de promoción turística y se reforzó la colaboración con los distintos agentes del sector. Estas acciones permitieron avanzar en el posicionamiento de la Costa da Morte como un destino turístico diferenciado y de calidad.

Uno de los puntos centrales de la asamblea fue la presentación del plan de acción para 2026, que destaca por ser más amplio y ambicioso que en años anteriores. Este salto cualitativo y cuantitativo, comentan desde la CMAT, es posible gracias al incremento de los fondos propios de la asociación, que permitirá a la entidad contar con un mayor músculo financiero.

Este refuerzo se traduce en la posibilidad de impulsar proyectos de mayor presupuesto y de concurrir a convocatorias de otras administraciones públicas que exigen cofinanciación, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo turístico del territorio.

Así, sumando las cuotas de asociados, la subvención anual de la Diputación y de la Xunta, y otras convocatorias de ayudas a las que está a punto de concurrir y que están pendientes de resolución, el presupuesto de la CMAT para 2026 alcanza los 260.000 euros.

En este contexto, la asociación continuará trabajando en líneas estratégicas centradas en la promoción, la desestacionalización, la puesta en valor de los recursos locales y la mejora de la competitividad del destino.

Semana do Turismo

Además, durante la asamblea se avanzaron algunas de las acciones previstas para los próximos meses, entre las que destaca la organización de la Semana do Turismo da Costa da Morte, que se celebrará coincidiendo con el VI evento anual del sector, convirtiéndose en un nuevo espacio de encuentro y promoción para los profesionales y el territorio.

También se informó sobre la próxima implementación de un novedoso proyecto educativo, que se desarrollará en todos los centros de educación primaria del territorio y que permitirá dar a conocer la Costa da Morte a los más pequeños como un conjunto único.

Desde la CMAT valoran muy positivamente este nuevo escenario, que permitirá reforzar el trabajo conjunto de los concellos, las diferentes administraciones públicas y el sector turístico, con el objetivo de seguir impulsando un modelo de desarrollo sostenible y consolidar la Costa da Morte como un destino de referencia.