Laxe y Vimianzo avanzan en la puesta en valor de los Penedos de Pasarela y Traba

Reunión de representantes autonómicos y municipales por los Penedos de Traba y Pasarela Cedida

Los concellos de Laxe y Vimianzo han dado un nuevo paso en la puesta en valor del espacio natural de los Penedos de Pasarela y Traba tras mantener una reunión de trabajo con la Dirección Territorial de Medio Ambiente. El objetivo del encuentro fue coordinar y avanzar en las actuaciones previstas para mejorar la seguridad, el acceso y la experiencia de las personas visitantes.

Entre las intervenciones proyectadas destaca la mejora del acceso al mirador de la Torre da Moa, donde se prevé la instalación de elementos de protección para reforzar la seguridad. También se actuará sobre el camino que conecta la zona del Penedo, en Pasarela, con Traba, mediante el acondicionamiento del firme y la limpieza de los márgenes, lo que permitirá facilitar el tránsito peatonal.

Además, se contempla la habilitación de una zona de aparcamiento para visitantes en el cruce do Brañal, con el fin de ordenar la llegada de vehículos y mejorar la accesibilidad al entorno. En la reunión participaron los alcaldes Mónica Rodríguez y Francisco Charlín, la directora territorial de Medio Ambiente, Pilar Arias, y el jefe de servicio de Patrimonio Natural, Rogelio Fernández