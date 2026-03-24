Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

Laxe y Vimianzo avanzan en la puesta en valor de los Penedos de Pasarela y Traba

Redacción
24/03/2026 22:22
Reunión de representantes autonómicos y municipales por los Penedos de Traba y Pasarela
Reunión de representantes autonómicos y municipales por los Penedos de Traba y Pasarela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los concellos de Laxe y Vimianzo han dado un nuevo paso en la puesta en valor del espacio natural de los Penedos de Pasarela y Traba tras mantener una reunión de trabajo con la Dirección Territorial de Medio Ambiente. El objetivo del encuentro fue coordinar y avanzar en las actuaciones previstas para mejorar la seguridad, el acceso y la experiencia de las personas visitantes. 

Entre las intervenciones proyectadas destaca la mejora del acceso al mirador de la Torre da Moa, donde se prevé la instalación de elementos de protección para reforzar la seguridad. También se actuará sobre el camino que conecta la zona del Penedo, en Pasarela, con Traba, mediante el acondicionamiento del firme y la limpieza de los márgenes, lo que permitirá facilitar el tránsito peatonal. 

Además, se contempla la habilitación de una zona de aparcamiento para visitantes en el cruce do Brañal, con el fin de ordenar la llegada de vehículos y mejorar la accesibilidad al entorno. En la reunión participaron los alcaldes Mónica Rodríguez y Francisco Charlín, la directora territorial de Medio Ambiente, Pilar Arias, y el jefe de servicio de Patrimonio Natural, Rogelio Fernández

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Reunión de representantes autonómicos y municipales por los Penedos de Traba y Pasarela

Laxe y Vimianzo avanzan en la puesta en valor de los Penedos de Pasarela y Traba
Redacción
La asamblea de CMAT el pasado lunes | CEDIDA

CMAT aprueba su plan de acción para consolidar la Costa da Morte como destino turístico
Redacción
Lo bomberos asistiendo en el lugar del accidente

Los jóvenes heridos al ceder un balcón en Vimianzo están estables
Redacción
Lo bomberos asistiendo en el lugar del accidente

Tres menores resultan heridos al ceder el balaustre de un balcón en Vimianzo
EP