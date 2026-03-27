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Vimianzo

BNG denuncia el retraso de décadas en la concentración parcelaria de Carnés y Cereixo

Insua reclama al gobierno gallego que agilice el proceso y alerta de la falta de personal para finalizar los trámites

Redacción
27/03/2026 21:02
Oscar Insua en el Parlamento
Oscar Insua en el Parlamento
cedida
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El partido nacionlista ha denunciado un nuevo retraso en la finalización del proceso de concentración parcelaria de Carnés y Cereixo, en Vimianzo, y lo califica de “unha vergonza” que la Xunta lleve dos años prometiendo su conclusión sin cumplir los plazos marcados. 

El diputado nacionalista Oscar Insua llevó el asunto al Parlamento y preguntó a la directora xeral de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez Rivera, sobre la aprobación del acta de reorganización de la propiedade y la entrega de los títulos notariais definitivos, que llevan años esperando los propietarios.

Insua recriminó que “o goberno galego non cumpre cos seus compromisos nunca na Costa da Morte, somos os últimos de flipinas para todo; e neste caso van tarde, mal e arrastro, e a parcelaria segue sen rematarse” y criticó la falta de persoal. 

Por su parte, el portavoz municipal Benxamín Queiro afirmó que “é un despropósito o incumprimento do Partido Popular coa veciñanza de Vimianzo” y aseguró que desde el BNG continuarán “traballando cos veciños e veciñas para exixir á Consellería que poña todos os medios posíbeis e finalizar o proceso canto antes, e non pararemos de insistir para dar solución a este atraso que consideramos inxusto”. 

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