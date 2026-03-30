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Vimianzo

Xabier Díaz celebrará el Día de las Letras Galegas con un concierto en Vimianzo

El Auditorio municipal acogerá el 17 de mayo un espectáculo centrado en la tradición oral y la música gallega

Redacción
30/03/2026 22:38
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Vimianzo acogerá el 17 de mayo, coincidiendo con el Día de las Letras Galegas, un concierto muy especial de Xabier Díaz, que refuerza el compromiso de la localidad con la cultura gallega y, en particular, con la tradición de transmisión oral. 

El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio municipal a las 19:30 horas, y ya se pueden adquirir las entradas a través de la web del artista. Este evento llega como continuidad del reconocimiento a las cantareiras protagonizado en 2025, poniendo el foco en las mujeres que han sido portadoras de un legado musical y cultural fundamental para la identidad de Galicia. 

La elección de Vimianzo no es casual, ya que la localidad destaca por su papel inspirador en la conservación y dinamización de la cultura oral. Allí, Xabier Díaz repasará temas de su último disco, “Axúdame a sentir”, y ofrecerá un avance de los nuevos proyectos en los que está trabajando. 

El concierto del 17 de mayo se presenta, así, como una oportunidad única para celebrar las Letras Galegas a través de la música, la memoria y el reconocimiento colectivo a quienes hicieron posible la pervivencia de esta tradición. 

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