Vimianzo reclama una reforma integral del colegio al nuevo jefe territorial de Educación

El jefe territorial coon representantes de dirección y del Anpa| cedida

El Concello de Vimianzo recibió ayer la visita institucional del nuevo jefe territorial de Educación en la provincia de A Coruña, Santiago Freire, en una reunión en el Ceip de Vimianzo en el que también participaron el equipo directivo del centro y representantes de la Anpa.

Durante la visita se realizó un recorrido por las instalaciones del colegio, con el objetivo de conocer de primera mano el estado actual del centro e identificar sus principales necesidades.

La jornada se desarrolló en un ambiente muy positivo y constructivo, favoreciendo el diálogo directo entre la administración educativa, el Concello y la comunidad escolar.

Desde el Concello valoran muy positivamente este encuentro, ya que permitió trasladar de forma directa la situación del centro y, especialmente, la necesidad urgente de una reforma integral de sus instalaciones, demanda que el Concello lleva años reclamando ante las administraciones competentes.

En este sentido, el responsable territorial se comprometió a analizar las demandas expuestas y a ofrecer una respuesta en los próximos días. El Concello de Vimianzo reafirma así su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas, reclamando la reforma integral que garantice unas instalaciones dignas, seguras y adaptadas a las necesidades del alumnado y del profesorado, en colaboración con la comunidad escolar y la jefatura territorial de Educación.