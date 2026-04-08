La segunda edición de ‘Alza Voz de Muller’ se celebrará el 8 y 9 de mayo en Vimianzo

Una jornada del foro del año pasado | cedida EC

El Concello de Vimianzo apuesta por la continuidad del Foro Liderado Femenino en el rural “Alza Voz de Muller”, un encuentro de referencia para mujeres profesionales y emprendedoras en el rural que celebrará su segunda edición los próximos 8 y 9 de mayo.

Tras el éxito en el primer año, que reunió a más de 100 mujeres de la Costa da Morte y otros puntos de Galicia, el evento se consolida como un espacio de reflexión, aprendizaje y conexión alrededor de los retos que afrontan las mujeres en el ámbito laboral y emprendedor, siempre desde la perspectiva de género.

El II Foro Liderado Femenino no rural se presentará este viernes, a las 10.00 horas de la mañana en la sala de conferencias de la Casa de Cultura de Vimianzo.

En el acto intervendrán Rosa Ana García, diputada provincial de empleo, María José Pose, concelleira de Servicios Sociais e Igualdade de Vimianzo e Mónica Rodríguez, alcaldesa del municipio vimiancés. Durante la jornada se darán a conocer los contenidos de este año.

"Alza Voz de Muller", proyecto cofinanciado por la Diputación de A Coruña, nace con la voluntad de visibilizar el talento femenino en el rural, generar referentes y tejer redes de apoyo y colaboración entre mujeres, abordando cuestiones clave como el liderado, acceso a oportunidades, independencia económica o otros condicionantes estructurales que siguen impactando en las trayectorias profesionales de las mujeres.

El programa incluirá ponencias, mesas de diálogo y espacios de networking, con la participación de mujeres referentes en distintos ámbitos, configurando un espacio de inspiración, aprendizaje y acción colectiva.