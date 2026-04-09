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Vimianzo

El Concello de Vimianzo se prepara para el eclipse solar del siglo

El 17 de abril alumnado y vecindad conocerán más sobre el fenómeno y las precauciones a tomar

Redacción
09/04/2026 21:45
21 marzo 2015 página 9Fisterra.- El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra
Eclipse visto en Fisterra en 2015
EC
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Vimianzo presenta una programación especial para acercar a la ciudadanía al eclipse solar del próximo 12 de agosto, un evento excepcional que no se repetirá en más de 100 años. 

La iniciativa promueve el turismo astronómico y el reconocimiento de Vimianzo como destino Startlight, con la colaboración de la Asociación Astroturismo. 

El programa arranca en la mañana del 17 de abril donde el alumando descubrirá más sobre los eclipsis. 

Por la tarde, a las 19.00 habrá una charla abierta al público general donde se explicarán las claves del fenómeno y las recomendaciones para una observación segura. 

A las 22.00 y 23.00 horas habrá una observación guiada en el mirador San Bartolo, en Salto. Todas estas actividades estarán impartidas por el experto Javier Ares.

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