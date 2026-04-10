Vimianzo acogerá en mayo el segundo ‘Alza Voz de Muller’ como referente del liderazgo femenino en el rural

Pose, García y Rodríguez, este viernes presentando el programa de 'Alza Voz de Muller' Cedida

Vimianzo volverá a situarse en el centro del debate sobre el liderazgo femenino en el rural con la celebración, los días 8 y 9 de mayo, de la segunda edición de ‘Alza Voz de Muller’, un foro que tras el éxito de su estreno busca consolidarse como cita de referencia en Galicia. La presentación oficial tuvo lugar este viernes en la Casa da Cultura, con la participación de la diputada provincial Rosa Ana García, la concejala María José Pose y la alcaldesa Mónica Rodríguez.

Durante el acto, las representantes institucionales coincidieron en destacar la importancia de crear espacios que visibilicen y potencien el talento femenino, especialmente en entornos rurales. La alcaldesa subrayó que “non estamos só presentando un evento, estamos reafirmando unha aposta”, en referencia al compromiso municipal con iniciativas que promuevan la igualdad y el desarrollo local.

En la misma línea, la concejala explicó que el foro nace de la necesidad de “crear espazos seguros para as mulleres”, donde compartir retos y oportunidades. Por su parte, la diputada provincial puso el foco en la necesidad de seguir avanzando hacia una mayor presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión. Aunque reconoció el creciente protagonismo femenino en distintos sectores, advirtió de que “queda moito camiño por percorrer”, insistiendo en la importancia de fortalecer el emprendimiento femenino como motor económico.

En este sentido, destacó el potencial del rural como espacio de innovación, sostenibilidad y generación de empleo, capaz de contribuir a fijar población y dinamizar el territorio. La segunda edición de ‘Alza Voz de Muller’ llegará con un formato ampliado de día y medio, incorporando mesas redondas, ponencias y espacios de networking. Como principal novedad, se suman tres talleres experienciales que permitirán a las participantes trabajar de forma práctica aspectos relacionados con su desarrollo profesional y el emprendimiento, fomentando un enfoque más participativo.

Figuras destacadas

El programa contará con la presencia de figuras destacadas a nivel nacional, como Gemma Fillol o Nuria Varela, junto a referentes gallegas como Eva López Barrio y Rosa Arcos, además de talento de la Costa da Morte. El objetivo es generar un diálogo intergeneracional y territorial que favorezca el intercambio de experiencias, la inspiración y la creación de redes. Uno de los ejes centrales del encuentro será la reivindicación del rural como espacio de oportunidad.

Desde el Concello de Vimianzo se insistió en la necesidad de romper con la idea de que los grandes eventos solo tienen cabida en entornos urbanos. “O rural non é periferia, o rural é potencia”, afirmó la alcaldesa, destacando la responsabilidad de las instituciones para impulsar proyectos con impacto real en el territorio. El foro abordará también los principales desafíos que siguen afectando a las mujeres en el ámbito profesional, como la conciliación, los techos de cristal o la falta de reconocimiento, al tiempo que pondrá en valor las oportunidades que ofrece el medio rural para construir modelos más igualitarios y sostenibles.

Tras reunir a más de 150 participantes en su primera edición, la organización aspira a ampliar la red de mujeres implicadas en esta iniciativa. “Non é só un programa de contidos, é unha experiencia colectiva”, destacó la concejala, incidiendo en su valor como espacio de encuentro y empoderamiento. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial del evento, que refuerza así su vocación de continuidad y su papel como plataforma de impulso al liderazgo femenino en el rural gallego.