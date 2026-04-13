El Aula CeMIT de Vimianzo ofrece ocho cursos gratuitos sobre competencias digitales

El Concello de Vimianzo, a través de su Aula CeMIT situada en la Casa da Cultura, ha anunciado una nueva programación de formación informática con ocho cursos presenciales y gratuitos que buscan acercar las herramientas digitales a la ciudadanía, desde la seguridad en internet hasta la inteligencia artificial.

Esta oferta es posible gracias a la colaboración con Cibervoluntariado (programa YoConecto.org) y Canal Senior, que abrirá el ciclo el 27 de abril con una sesión sobre redes VPN.

La programación entre abril y junio incluye formación en marketing digital, internet seguro para menores, trámites con la Sede Electrónica, redes sociales, trámites digitales y factura electrónica, creación de contenidos con inteligencia artificial y ciberseguridad.

Las actividades se impartirán en el Aula CeMIT y las inscripciones pueden realizarse por teléfono o por formulario online.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Vimianzo con la alfabetización digital, ofreciendo recursos gratuitos para que nadie se quede atrás en un entorno cada vez más tecnológico, según destacan desde el propio municipio.