Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El Aula CeMIT de Vimianzo ofrece ocho cursos gratuitos sobre competencias digitales

Las formaciones se desarrollarán entre abril y junio e incluyen ciberseguridad, IA y marketing digital

Redacción
13/04/2026 22:26
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

 El Concello de Vimianzo, a través de su Aula CeMIT situada en la Casa da Cultura, ha anunciado una nueva programación de formación informática con ocho cursos presenciales y gratuitos que buscan acercar las herramientas digitales a la ciudadanía, desde la seguridad en internet hasta la inteligencia artificial.

 Esta oferta es posible gracias a la colaboración con Cibervoluntariado (programa YoConecto.org) y Canal Senior, que abrirá el ciclo el 27 de abril con una sesión sobre redes VPN. 

La programación entre abril y junio incluye formación en marketing digital, internet seguro para menores, trámites con la Sede Electrónica, redes sociales, trámites digitales y factura electrónica, creación de contenidos con inteligencia artificial y ciberseguridad.

 Las actividades se impartirán en el Aula CeMIT y las inscripciones pueden realizarse por teléfono o por formulario online

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Vimianzo con la alfabetización digital, ofreciendo recursos gratuitos para que nadie se quede atrás en un entorno cada vez más tecnológico, según destacan desde el propio municipio. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Aula CeMIT de Vimianzo ofrece ocho cursos gratuitos sobre competencias digitales
Redacción
Pose, García y Rodríguez, este viernes presentando el programa de 'Alza Voz de Muller'

Vimianzo acogerá en mayo el segundo ‘Alza Voz de Muller’ como referente del liderazgo femenino en el rural
Redacción
21 marzo 2015 página 9Fisterra.- El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra

El Concello de Vimianzo se prepara para el eclipse solar del siglo
Redacción
Una jornada del foro del año pasado | cedida

La segunda edición de ‘Alza Voz de Muller’ se celebrará el 8 y 9 de mayo en Vimianzo
Redacción