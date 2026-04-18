Gran acogida en Vimianzo de la programación previa al eclipse solar de agosto

Una de las actividades del programa vimiancés sobre el eclipse solar Cedida

La programación 'Sol e sombra: prepárate para a eclipse', organizada por el Concello de Vimianzo. registró una notable respuesta de participación, confirmando el interés que despierta entre los vecinos el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.

Desde el Concello hacen una valoración muy positiva de las actividades desarrolladas en los últimos días, especialmente de las charlas celebradas en el IES Terra de Soneira, donde el alumnado mostró un alto grado de implicación. La participación activa de los estudiantes y su curiosidad por el conocimiento del cielo fueron algunos de los aspectos más destacados de estas sesiones.

También la charla dirigida al público general contó con una buena asistencia, consolidando el interés de los vecinos por este fenómeno astronómico poco habitual. La alcaldesa Mónica Rodríguez fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su participación y destacando la presencia del divulgador Javier Ares, que se desplazó hasta Vimianzo para participar en la iniciativa.

Durante su intervención, la regidora puso en valor la trayectoria del ponente y agradeció también el trabajo de la Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, subrayando su papel en la promoción del territorio como destino vinculado a la observación del cielo. Desde el Concello insisten en la importancia de contar con información adecuada para observar el eclipse con seguridad, haciendo especial hincapié en el uso de gafas homologadas.

Asimismo, animan a la ciudadanía a informarse sobre las zonas donde el fenómeno será total o parcial en la Costa da Morte, con el objetivo de aprovechar al máximo una cita considerada única. Esta programación se enmarca en la estrategia municipal de potenciar Vimianzo como destino Starlight, poniendo en valor la calidad de su cielo nocturno y reforzando el posicionamiento de la Costa da Morte como un enclave privilegiado para el astroturismo.