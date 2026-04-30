Vimianzo estudia acciones legales contra la empresa que dejó de prestar distintos servicios de atención social

María José Pose, Mónica Rodríguez y Sandra Abeijón durante la rueda de prensa | cedida Cedida

El Concello de Vimianzo ofreció este jueves una rueda de prensa para dar cuenta del proceso de contratación de los servicios municipales de vivienda comunitaria, comedor, lavandería sobre ruedas y escuela infantil municipal que se vio obligado a poner en marcha después de que la empresa concesionaria comunicase el pasado 18 de febrero que dejaba de prestar dichos servicios.

En la comparecencia llevada a cabo en la Vivienda Comunitaria de Vimianzo estuvieron presentes la alcaldesa, Mónica Rodríguez; la concejala de Benestar Social, María José Pose; y la trabajadora social y técnica responsable del citado contrato, Sandra Abeijón.

La regidora señaló que la decisión de la empresa provocó “semanas de enorme dificultade, tanto no plano profesional como persoal”, además de afirmar que desde el primer momento el Concello se marcó un doble objetivo: garantizar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a las trabajadoras de la propia empresa.

La trabajadora social, por su parte, explicó que el contrato se formalizó en febrero de 2005, con una duración inicial de 16 años y posibilidad de prórroga hasta un máximo de 20 años, en función de la calidad del servicio prestado.

En febrero de 2021 se elaboraría precisamente el informe de evaluación de calidad, del que se obtuvo que más del 95% de los indicadoras superaban los 8 puntos, con valoraciones que en muchos casos sobrepasaban los 9 puntos.

Tales resultados, prosiguió, justificaron la prórroga máxima de 4 años prevista en el contrato.

La concejala de Benestar Social, María José Pose recalcó que “estamos a falar dun proceso avalado por informes, enquisas feitas os/as usuarias e as traballadoras dos servizos, así como controis continuos. A prórroga non foi arbitraria, senón baseada en datos obxectivos e transparentes”.

Las representantes del gobierno municipal apuntaron también que a lo largo de los años se fueron actualizando los precios conforme al IPC (la vivienda comunitaria pasó de los 850 euros al mes de 2025 a los 1.917,05 actuales; el comedor sobre ruedas de 6 a 11.66 euros (+2,24 por transporte) por menú; la lavandería sobre ruedas, de 3 a 4,74 euros por lavado (+2,24 por transporte); y la escuela infantil de los 250 a los actuales 552,60 euros mensuales).

Una vez que la empresa comunicó su marcha a mediados de febrero, el Concello de Vimianzo optó por asumir directamente los gastos de los suministros necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios; se aseguró de que se siguiese atendiendo a usuarios-as; y se preocupó por garantizar la continuidad y los derechos de las trabajadoras.

La alcaldesa aludió también a la complejidad del proceso para la nueva adjudicación al tratarse de cuatro servicios distintos pero interdependientes, con una infraestructura común y múltiples variables.

Por ello, la primera licitación acabaría desierta, si bien la segunda culminó el pasado 8 de febrero con la adjudicación del contrato a la empresa Galicia Vella.

Durante la comparecencia Mónica Rodríguez anunció que el Concello está preparando acciones legales para reclamar responsabilidades a la anterior concesionaria a fin de defender los intereses de los vecinos.

Confirmó además que la deuda con las trabajadoras ha quedado saldada.