Una nueva residencia artística que ahonda en la memoria familiar llega a Vimianzo

Hugo Torres en el auditorio C.V.

El auditorio de Vimianzo acoge esta semana la residencia artística del espectáculo “Black Box. Unha saga familia”, una propuesta escénica creada por la compañía de Hugo Torres en coproducción con el Centro Dramático Galego (CDG) y diversas entidades culturales de referencia.

Durante esta residencia el equipo artístico trabajará en la investigación y desarrollo de una pieza que profundiza en la identidad a través de la memoria familiar, combinando relato ora

l, creación contemporánea y una mirada poética sobre el pasado colectivo. Este jueves habrá un pase abierto al público (11.00 horas) para que todos los asistentes puedan acercarse al proceso creativo de la obra y conocer de primera mano el trabajo.