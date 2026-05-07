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Vimianzo

Vimianzo finaliza las obras de mejora del vial que va desde Reboredo hasta San Bartolo

Los trabajos tendrán continuidad en los próximos meses con la prolongación de la mejora hasta el cruce de Trasouteiro

Redacción
07/05/2026 20:34
Vial entre Reboredo y San Bartolo en Vimianzo
Vial entre Reboredo y San Bartolo en Vimianzo
Cedida
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El Concello de Vimianzo finalizó las obras de ampliación y mejora del firme en el vial municipal que conecta la parroquia de Vimianzo con la de Salto, en el tramo comprendido entre Reboredo y el cruce de San Bartolo.

Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos y usuarios de esta carretera, clave para la comunicación entre núcleos rurales y para el tránsito de vehículos y maquinaria pesada. La intervención consistió en el ensanche de la vía y la pavimentación en triple riego, una solución que aporta mayor resistencia y durabilidad al firme. El Concello anunció además que los trabajos tendrán continuidad en los próximos meses con la prolongación de la mejora hasta el cruce de Trasouteiro.

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