Vimianzo finaliza las obras de mejora del vial que va desde Reboredo hasta San Bartolo

Vial entre Reboredo y San Bartolo en Vimianzo Cedida

El Concello de Vimianzo finalizó las obras de ampliación y mejora del firme en el vial municipal que conecta la parroquia de Vimianzo con la de Salto, en el tramo comprendido entre Reboredo y el cruce de San Bartolo.

Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos y usuarios de esta carretera, clave para la comunicación entre núcleos rurales y para el tránsito de vehículos y maquinaria pesada. La intervención consistió en el ensanche de la vía y la pavimentación en triple riego, una solución que aporta mayor resistencia y durabilidad al firme. El Concello anunció además que los trabajos tendrán continuidad en los próximos meses con la prolongación de la mejora hasta el cruce de Trasouteiro.