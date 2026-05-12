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Vimianzo

Vimianzo contará con la colaboración del Gobierno para velar por la seguridad en fiestas y eventos 

El primero de esos acontecimientos será la final de la Copa da Costa que se disputará en el Municipal Irmandiño el 24 de mayo

Redacción
12/05/2026 21:49
Julio Abalde y Mónica Rodríguez copresidieron la reunión de la junta de seguridad
Julio Abalde y Mónica Rodríguez copresidieron la reunión de la junta de seguridad
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La Xunta Local de Seguridade del Concello de Vimianzo se reunió este martes para analizar los dispositivos previstos de cara a los eventos deportivos y festivos que va a vivir la localidad en los próximos meses.

 Durante el encuentro–copresidido por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y por la alcaldesa, Mónica Rodríguez– se analizaron los protocolos de actuación de cara a celebraciones como el Asalto ao Castelo, la Faguía de Carnés o las fiestas del verano, así como el operativo a desplegar con motivo de la final de la Copa da Costa que se disputa en la localidad el próximo 24 de mayo. 

Julio Abalde puso en valor “a máxima colaboración entre a Garda Civil e a Policía Local” y destacó que esa coordinación “é clave para garantir a seguridade e a boa convivencia”. 

El subdelegado destacó asimismo que Vimianzo tiene una tasa de criminalidad de 26 delitos por cada 1.000 habitantes, “moi inferior ás medias provincial, galega e estatal”. 

En el apartado de violencia de género apuntó que desde 2018, Vimianzo ha recibido un total de 95.125 euros procedentes de los Fondos do Pacto contra a Violencia de Xénero. 

La reunión sirvió también para evaluar los resultados del Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos, plan en el que participaron dos colegios del municipio.

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