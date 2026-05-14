Vimianzo licita las obras de mejora del vial entre Carnio y Serramo

Vial entre Reboredo y San Bartolo en Vimianzo, donde ya actuó el Concello Cedida

El Concello de Vimianzo anunció la licitación de las obras de mejora del vial municipal que conecta Carnio y Serramo, una actuación con la que el gobierno local busca reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en esta carretera.

El proyecto sale a contratación con un presupuesto base de 179.465,92 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. La actuación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 2 de junio a las 23.59 horas.

Las obras contemplan principalmente trabajos de repavimentación del vial y la ejecución de nuevas canalizaciones para la recogida de aguas pluviales, siguiendo el proyecto técnico redactado para esta intervención.