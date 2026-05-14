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Vimianzo

Vimianzo licita las obras de mejora del vial entre Carnio y Serramo

Redacción
14/05/2026 21:58
Vial entre Reboredo y San Bartolo en Vimianzo
Vial entre Reboredo y San Bartolo en Vimianzo, donde ya actuó el Concello
Cedida
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El Concello de Vimianzo anunció la licitación de las obras de mejora del vial municipal que conecta Carnio y Serramo, una actuación con la que el gobierno local busca reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en esta carretera. 

El proyecto sale a contratación con un presupuesto base de 179.465,92 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. La actuación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 2 de junio a las 23.59 horas. 

Las obras contemplan principalmente trabajos de repavimentación del vial y la ejecución de nuevas canalizaciones para la recogida de aguas pluviales, siguiendo el proyecto técnico redactado para esta intervención.

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