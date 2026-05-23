Vimianzo avanza en la consolidación del polígono y pide el acceso directo desde el corredor de Santa Irene a Calo

Reunión de SEA en el Concello de Vimianzo Cedida

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) continúa avanzando en el desarrollo del polígono de Vimianzo, un proyecto que considera “estratégico para el impulso económico e industrial de la comarca”. La gerente de SEA, Beatriz Sestayo, mantuvo una nueva reunión de trabajo con la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, en la que se abordaron los siguientes pasos administrativos y de comercialización en el polígono.

Asimismo, se avanzó que en la próxima reunión del consejo administrativo de SEA, prevista para junio, se formalizarán varias operaciones vinculadas a este parque empresarial, consolidándose así el interés que despierta entre los emprendedores. Durante el encuentro, el Concello puso sobre la mesa las necesidades de mejora de las conexiones viarias con el polígono, reclamando la ejecución del acceso directo desde el corredor de Santa Irene a Calo, una infraestructura que califican de imprescindible para garantizar una comunicación adecuada y segura del área industrial.

La alcaldesa incidió en la necesidad de ejecutar este enlace directo, indicando que de no hacerse se crearán importantes problemas de tráfico entre las carreteras AC-552 y AC-432, un punto especialmente sensible por la intensidad de la circulación y por la futura actividad industrial de la zona.

En este sentido, el Concello considera prioritario que las administraciones competentes impulsen esta conexión directa, “clave para favorecer la implantación empresarial, mejorar la movilidad y reforzar la competitividad de un parque llamado a convertirse en un motor económico para Vimianzo y para toda la Costa da Morte”, apuntan desde el gobierno vimiancés. Añade el ente local que continuará trabajando con SEA y el resto de administraciones para seguir dando pasos firmes en la consolidación de este proyecto.