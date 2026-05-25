Los nacionalistas de Vimianzo acusan al gobierno de desinterés por carreteras y saneamientos

Benjamín Queiro, portavoz del BNG de Vimianzo Cedida

El BNG de Vimianzo denuncia en un comunicado el “lamentable estado xeralizado” de las carreteras municipales y califica de claramente insuficiente el reciente anuncio del gobierno local sobre el arreglo de la vía Carnio-Serramo.

Los nacionalistas acusan al ejecutivo local de “falta de xestión e despilfarro dos recursos da veciñanza”.

En este sentido recuerdan que los elevados ingresos percibidos a través del impuesto del IBI permitieron que el Concello de Vimianzo contara los tres últimos años con la partida presupuestaria más elevada de la Costa da Morte.

Sin embargo, consideran que ese importante volumen de recursos está destinándose principalmente a actos lúdicos y propaganda, en lugar de emplearse en inversiones prioritarias y de primera necesidad, como el mantenimiento de las vías de comunicación o la ampliación de los saneamientos.

Por este motivo, el BNG anunció que volverá a reclamar en el próximo pleno municipal el arreglo urgente de la calle Codeseiras, en Vimianzo, así como de las vías Areosa-Salto, Carnio-Colúns y Serramo-Baiñas, y los viales de Ogas, entre otras.

Según el portavoz de la formación, Benjamín Queiro, todos estos viales presentan “un estado lamentable, o que supón un evidente risco para a circulación e para a seguridade da veciñanza”.