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Vimianzo

El castillo de Vimianzo recibe al voluntariado provincial de Cruz Roja

Redacción
30/05/2026 22:23
Las jornadas de la Cruz Roja en el Castillo de Vimianzo
Las jornadas de la Cruz Roja en el Castillo de Vimianzo
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El Castillo de Vimianzo recibió a los participantes del V Encontro Provincial de Líderes Voluntarios de Cruz Roja, que realizaron una visita guiada por uno de los principales símbolos patrimoniales de la Costa da Morte. 

Durante la jornada, la técnica de patrimonio Mariví explicó la historia, la arquitectura y los valores culturales de la fortaleza. La actividad se completó con dinámicas de grupo en el propio castillo y en el entorno de la piscina municipal.

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