Vimianzo calienta motores para la 28ª Rapa das Bestas

Vimianzo ya tiene fecha para una de sus citas más tradicionales. La 28ª Rapa das Bestas se celebrará los días 18 y 19 de julio en el Campo da Areosa, con dos jornadas dedicadas a la tradición cabalar, la música, la gastronomía y las actividades familiares.

El programa arrancará el sábado 18 a las 8.30 horas con la juntanza y bajada de las' bestas bravas' del monte Faro. A las 18 horas está previsto el paso a caballo por Vimianzo y parada en la Praza do Concello, y a las 20.30 horas se celebrará una carrera de rolos.

La noche incluirá degustación de potro, con patatas, pan, vino, agua y café por 15 euros, y estará amenizada por el Dúo Calú. El domingo 19 comenzará a las 11 horas con un espectáculo ecuestre de doma en libertad a cargo de Paco Martos, gratuito para todos los públicos.

A las 12.30 horas tendrá lugar el paso de las bestas al curro y a las 18 horas se celebrará la tradicional rapa. La jornada incluirá además sesión vermú con Begoña García, comida popular en el Campo da Areosa, sorteo de un potro a las 20.30 horas y suelta de las bestas al monte Faro a las 21 horas.