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Vimianzo

Vimianzo calienta motores para la 28ª Rapa das Bestas

Será los día 18 y 19 de julio en el Campo da Areosa

Redacción
30/05/2026 13:00
Rapa das bestas Vimianzo (10)
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Vimianzo ya tiene fecha para una de sus citas más tradicionales. La 28ª Rapa das Bestas se celebrará los días 18 y 19 de julio en el Campo da Areosa, con dos jornadas dedicadas a la tradición cabalar, la música, la gastronomía y las actividades familiares. 

El programa arrancará el sábado 18 a las 8.30 horas con la juntanza y bajada de las' bestas bravas' del monte Faro. A las 18 horas está previsto el paso a caballo por Vimianzo y parada en la Praza do Concello, y a las 20.30 horas se celebrará una carrera de rolos. 

La noche incluirá degustación de potro, con patatas, pan, vino, agua y café por 15 euros, y estará amenizada por el Dúo Calú. El domingo 19 comenzará a las 11 horas con un espectáculo ecuestre de doma en libertad a cargo de Paco Martos, gratuito para todos los públicos. 

A las 12.30 horas tendrá lugar el paso de las bestas al curro y a las 18 horas se celebrará la tradicional rapa. La jornada incluirá además sesión vermú con Begoña García, comida popular en el Campo da Areosa, sorteo de un potro a las 20.30 horas y suelta de las bestas al monte Faro a las 21 horas.

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