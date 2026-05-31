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Vimianzo

La Escuela de Música Moderna de Vimianzo despide el curso con un festival cargado de talento

Redacción
31/05/2026 22:22
Clausura de las escuelas de música moderna de Vimianzo
Clausura de las escuelas de música moderna de Vimianzo
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La Escuela Municipal de Música Moderna de Vimianzo puso el broche final al curso con la celebración de su tradicional festival de fin de curso, una cita que reunió sobre el escenario al alumnado de las distintas disciplinas impartidas durante el año. 

El acto contó con la presencia de la concejala de Cultura, Rosa Blanco, encargada de dar la bienvenida a una jornada en la que se destacó el esfuerzo, la dedicación y la evolución artística de los estudiantes. El festival permitió al público disfrutar de actuaciones musicales que reflejaron el trabajo desarrollado a lo largo del curso.

Desde el Concello de Vimianzo quisieron agradecer la implicación del profesorado, así como el apoyo constante de las familias, fundamentales para el desarrollo de la formación musical. También tuvieron palabras de reconocimiento para las presentadoras, Carmen y Laura, por conducir el evento.

La clausura se convirtió en una celebración de la música y la cultura local, reuniendo a alumnos, docentes y familiares en una tarde marcada por el aprendizaje, la convivencia y el talento de las nuevas generaciones de músicos de la localidad.

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