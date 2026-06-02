Localizan en el Castro das Barreiras restos de un santuario castreño

El arqueólogo Tito Concheiro y la alcaldesa, Mónica Rodríguez, analizando algunas de las piezas cerámicas halladas Cedida

El Concello de Vimianzo informa de que ha llegado a su fin la campaña arqueológica de este año en el Castro das Barreiras con resultados más que satisfactorios por cuanto proporcionó novedades importantes para un mejor conocimiento del yacimiento, a la vez que confirmó su enorme potencial científico y arqueológico.

Los trabajos se centraron en un sector de la muralla donde se realizaron algunos de los descubrimientos más relevantes de las campañas desarrolladas hasta el momento.

Entre ellos destaca la documentación de un sistema de acceso a la fortificación mediante escaleras, una estructura que permite comprender mejor la organización interna y el funcionamiento de las defensas del asentamiento.

La intervención permitió también identificar un espacio de carácter sagrado situado junto a la muralla, delimitado por una serie de altares con betilos.

La localización de este santuario constituye uno de los hallazgos más significativos de la campaña, ya que refuerza la interpretación de la muralla no solo como elemento defensivo, sino también como espacio cargado de simbolismo para la comunidad que habitó el castro.

Los materiales arqueológicos recuperados en esta área son mayoritariamente de tradición indígena, destacando la presencia de un único fragmento de cerámica romana.

Estos datos contribuyen a avanzar en el estudio de las prácticas religiosas de las comunidades castreñas y abren nuevas vías de investigación sobre el origen y evolución de este tipo de espacios rituales documentados en varios asentamientos costeros de Galicia.

Otro de los resultados destacados de la campaña fue la localización de una vivienda bajo niveles de ocupación ya conocidos.

Aunque los análisis cronológicos continúan, las evidencias arqueológicas apuntan a que esta estructura podría corresponderse con una fase muy temprana del asentamiento, posiblemente ligada a las primeras etapas de la Edad del Hierro, lo que situaría la ocupación del castro en una cronología más antigua de lo que se creía.

A la vista de los resultados obtenidos, las próximas campañas se centrarán en la ampliación del área de excavación hacia los sectores adyacentes de la muralla y de las zonas de hábitat.

El objetivo será completar el estudio de este espacio sagrado y avanzar en el conocimiento de las primeras ocupaciones del castro, investigación que se perfila a largo plazo.

El Concello destaca el valor de los descubrimientos y reafirma su compromiso con la protección y divulgación del patrimonio arqueológico