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Vimianzo

El Bloque de Vimianzo llevará a pleno una moción reclamando la gratuidad de la autopista AG-55

La iniciativa se enmarca en la campaña de los nacionalistas de la Costa da Morte a favor de la gratuidad de dicha infraestructura viaria

Redacción
03/06/2026 13:23
Una concentración de los nacionalistas de la Costa da Morte contra el peaje en la AG-55
Una concentración de los nacionalistas de la Costa da Morte contra el peaje en la AG-55
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El grupo municipal del BNG de Vimianzo anuncia que llevará al próximo pleno ordinario una moción para demandar a la Xunta de Galicia la eliminación del peaje en la autopista Carballo-A Coruña (AG-55). 

La iniciativa forma parte de una acción conjunta impulsada por todas las representaciones municipales del BNG en las comarcas de Bergantiños, Soneira y Fisterra, con la intención de reforzar una reivindicación histórica del conjunto de la Costa da Morte. 

La moción busca alcanzar el consenso de toda la corporación municipal alrededor de una demanda que el BNG considera “de justicia” para los vecinos de la comarca. 

Los nacionalistas recuerdan que la G-55 es una infraestructura esencial para las comunicaciones, el desarrollo económico y la seguridad vial, y denuncian que la ciudadanía lleva más de 30 años soportando un peaje “inxusto”. 

En la exposición de motivos, el BNG critica también el agravio comparativo producido tras la decisión de la Xunta de rescatar recientemente otras concesiones viarias gallegas, dejando fuera a la autopista A Coruña-Carballo. 

Además, la formación nacionalista llama la atención sobre el mal estado de conservación de la vía, advirtiendo de la existencia de numerosos puntos peligrosos, balsas de agua y deficiencias en el firme, cuestiones que consideran incompatibles con el mantenimiento del peaje. 

“A nosa comarca non pode seguir aceptando ser tratada como territorio de segunda. A AG-55 é unha infraestrutura vital para a comarca e debe ser gratuíta”, recalcan desde el BNG

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