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Vimianzo

El XIII Día da Bicicleta de Vimianzo reunió a casi un centenar de personas

El evento se llevó a cabo por las calles de la localidad y su entorno

Redacción
24/06/2026 19:15
Día de la Bici en Vimianzo
Día de la Bici en Vimianzo
Cedida
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Cerca de un centenar de personas participaron el pasado domingo en la decimotercera edición del Día da Bicicleta de Vimianzo. La actividad fue organizada por el Concello para fomentar los hábitos de vida saludables, la práctica deportiva y el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. 

La jornada comenzó con la concentración de los participantes en la Praza do Concello, para iniciar una marcha cicloturista de aproximadamente 12 kilómetros

El recorrido llevó a familias y aficionados a la bicicleta por distintas calles del núcleo urbano y por diversos espacios del entorno del Val de Vimianzo, en un ambiente marcado por la convivencia y la participación. Esta ruta, ya consolidada dentro de la programación deportiva municipal, reunió a personas de todas las edades, que pudieron disfrutar de una mañana de ocio al aire libre combinando actividad física y conocimiento del entorno. 

El Concello destaca la buena acogida de esta edición y valora la labor del técnico de Deportes, Víctor Santos; las agrupaciones de Protección Civil de Vimianzo y Camariñas; de la Policía Local; del Club Ciclista Terra de Soneira y de los voluntarios que participaron en la organización de la cita. 

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