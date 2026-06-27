El BNG exige desbloquear la parcelaria de Carnés y Cereixo tras más de 30 años de espera

El encuentro del BNG con los vecinos de Carnés y Cereixo Cedida

El BNG de Vimianzo reunió este viernes a cerca de un centenar de vecinos afectados por el retraso en la finalización del proceso administrativo de la concentración parcelaria de Carnés y Cereixo, un expediente que sigue pendiente de la entrega de los títulos notariales definitivos a los propietarios de los terrenos.

El encuentro se celebró en el local comunitario de Cures e Mouzo y contó con la participación del diputado nacionalista Óscar Insua, acompañado por el portavoz municipal del BNG en Vimianzo, Benxamín Queiro, y otros representantes de la formación. Antes de la intervención del parlamentario se proyectó un vídeo sobre el trabajo desarrollado por el BNG en el Parlamento gallego para exigir a la Xunta que agilice los trámites pendientes.

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Insua trasladó a los asistentes la información sobre las iniciativas impulsadas en la Cámara autonómica y reiteró el compromiso de su grupo con los afectados. El diputado aseguró que el BNG seguirá reclamando a la Consellería de Medio Rural que refuerce los medios disponibles para cerrar cuanto antes el proceso y permitir que los propietarios reciban sus títulos definitivos.

La formación recordó que el asunto ya fue llevado al Parlamento en marzo, cuando Insua interpeló a la directora xeral de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez Rivera, sobre las previsiones para aprobar el acta de reorganización de la propiedad y completar la entrega documental. La Xunta situó entonces la finalización del procedimiento en el primer semestre de 2027.

Existe un problema de falta de persoal para realizar os trámites que faltan, tal e como nos recoñeceron na delegación da Xunta, e o que teñen que facer é poñer máis, porque levan máis de 30 anos con esta parcelaria Óscar Insua, diputado autonómico del BNG

El diputado nacionalista criticó ese nuevo horizonte temporal y reprochó al Gobierno gallego la acumulación de retrasos. “Neste caso van tarde, mal e arrastro, e a parcelaria segue sen rematarse”, afirmó durante la charla. Insua sostuvo además que el propio Ejecutivo autonómico reconoce la falta de personal para tramitar el expediente. “Existe un problema de falta de persoal para realizar os trámites que faltan, tal e como nos recoñeceron na delegación da Xunta, e o que teñen que facer é poñer máis, porque levan máis de 30 anos con esta parcelaria”, señaló.

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Por su parte, Benxamín Queiro calificó la situación de “despropósito” y acusó al Partido Popular de incumplir reiteradamente sus compromisos con la vecindad de Vimianzo. “É un despropósito o incumprimento do Partido Popular coa veciñanza de Vimianzo, neste caso de Carnés e Cereixo; a xente quere os títulos canto antes, e non poden enganalos ano tras ano”, manifestó.

El portavoz municipal avanzó que el BNG continuará acompañando a los vecinos y realizando seguimiento del expediente para que la Xunta cumpla el nuevo plazo comprometido. “Desde o BNG seguiremos apoiando e traballando cos veciños e veciñas para exixir á Consellería de Medio Rural que poña todos os medios posíbeis para finalizar o proceso canto antes”, añadió.