Amadeo Abal domina por tercer año consecutivo la Legua Irmandiña de Vimianzo

Vimianzo acogió una nueva edición de la Legua Irmandiña que da el pistoletazo de salida a la semana del Asalto ao Castelo Raúl López Molina

La Legua Irmandiña de Vimianzo dio el sábado el como pistoletazo de salida de la semana grande del Asalto ao Castelo de Vimianzo, con la victoria por tercer año consecutivo de Amadeo Abal, que es el gran dominador de la prueba en la que hubo 292 inscritos. Completaron el podio Alejandro Pardo, segundo, y Pedro Gómez, tercero.

En la prueba femenina, la victoria fue para Fátima Leiro, que debutaba en la competición, por delante de Vanesa Caamaño y Natalia Rivas. En juvenil femenino se impuso Esther Remuiñán, seguida por Sara Leis y Leticia Vázquez, mientras que en juvenil masculino no hubo participantes.

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En cadete vencieron Hugo Méndez y Helena Canosa; en infantil, Martín Riveiro y Carmen Canosa; en alevín, Álvaro de los Santos y Alize Blanco; y en benjamín, Iago Márquez y Martina Núñez. La organización entregó varios reconocimientos especiales. Uno de ellos fue para Tamara Quintana, primera persona invidente en participar acompañada por su guía, Vanesa Atán.

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También recibió un premio Pablo Mira, por completar diez ediciones consecutivas de la prueba, galardón que le entregó su hermano, el divulgador científico y profesor de la USC Jorge Mira.

Los premios a la mejor comparsa y a los mejores disfraces, por gentileza de Productos Cárnicos Domínguez, fueron para Os Guerreiros, Damián Espasandín y Margaret Fernández. La carrera estuvo escoltada en la retaguardia por la habitual docena de jinetes irmandiños y concluyó con el tradicional ágape en el interior de la fortaleza soneirana, donde corredores, colaboradores y público compartieron pollo, churrasco, bocadillos, sandía, refrescos, cerveza y agua en una jornada marcada por el buen humor y el calor.