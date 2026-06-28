Vimianzo rinde homenaje a Marcial del Adalid en el bicentenario de su nacimiento

El Dúo Scaramouche en el concierto celebrado el sábado en Vimianzo C.V.

El Auditorio de Vimianzo acogió el sábado un concierto de homenaje a Marcial del Adalid con motivo del bicentenario del nacimiento del compositor coruñés, considerado una de las figuras más destacadas del Rexurdimento musical gallego.

La actuación, organizada por el área de Cultura de la Diputación da Coruña, reunió a numerosos asistentes en una cita dedicada a poner en valor el legado del autor. El recital corrió a cargo del Dúo Scaramouche, integrado por los pianistas Javier Ares Espiño y Jorge Briones Martínez, que interpretaron una selección de obras del compositor, acercando al público parte de su repertorio pianístico.

Desde el Concello de Vimianzo destacaron el carácter especial de la actuación y subrayaron que el concierto permitió disfrutar de la música de “un dos grandes nomes do Rexurdimento musical galego”. La iniciativa se enmarca en la programación cultural impulsada por la Diputación para conmemorar los 200 años del nacimiento de Marcial del Adalid y difundir su obra por distintos municipios gallegos.