“Viva Vimianzo, viva o Asalto ao Castelo, viva a Costa da Morte!”

El desfile de las Irmandades Parroquiais y el pregón inician la intensa tarde de actividades del Asalto ao Castelo de Vimianzo Raúl López Molina

El pregón del Asalto ao Castelo reivindicó este sábado la unión de la Costa da Morte, la defensa de la lengua gallega y el papel de la cultura popular como elemento de identidad colectiva. Representantes del Festiletras de Ponteceso fueron los encargados de abrir oficialmente una nueva edición de la fiesta, con un discurso en el que llamaron a mantener vivo el patrimonio cultural y el asociacionismo antes de una noche que culminará con el tradicional asalto a la fortaleza medieval.

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Los pregoneros llegaron desde la aldea de O Couto “non como visitantes” sino “como veciñanza dunha mesma terra” para reivindicar los lazos que unen a los municipios de la Costa da Morte. “Queremos hoxe aquí celebrar a unión. A unión de Ponteceso e de Vimianzo. A unión dos festivais que manteñen viva a Costa da Morte como unha soa terra”, afirmaron al inicio de una intervención marcada por las referencias a la identidad gallega.

El discurso puso el foco en el trabajo de las asociaciones, comisiones de fiestas y colectivos culturales que sostienen durante todo el año numerosas iniciativas populares. “Detrás de cada festival e de cada celebración popular, hai centos de mans anónimas sostendo a cultura desde abaixo. Persoas que non buscan protagonismo, senón compromiso, e que fan país sen facer ruído”, destacaron.

Queremos hoxe aquí celebrar a unión. A unión de Ponteceso e de Vimianzo. A unión dos festivais que manteñen viva a Costa da Morte como unha soa terra Pregoneros del Festiletras

Desde el Festiletras destacaron el paralelismo entre la Revolta Irmandiña y la realidad actual, asegurando que el espíritu de unidad sigue siendo necesario para afrontar los retos del presente. “Os irmandiños ensináronnos unha lección que segue vixente cinco séculos despois: que o pobo unido e a terra unida é máis forte que calquera castelo”, señalaron.

Buena parte del pregón estuvo dedicada a la defensa del gallego y de la cultura propia. Advirtieron sobre la pérdida de hablantes y la marcha de jóvenes en busca de oportunidades, al tiempo que reivindicaron que Galicia “é un pobo unido, con lingua propia, cultura propia, música propia, con maneiras propias de celebrar, de sentir e de entender o mundo”.

Os irmandiños ensináronnos unha lección que segue vixente cinco séculos despois: que o pobo unido e a terra unida é máis forte que calquera castelo Pregoneros del Festiletras

En esa línea, defendieron que preservar la lengua y las tradiciones constituye una forma de proteger la libertad y la dignidad colectiva. “Defender a cultura é defender a liberdade, defender a lingua é defender a dignidade e defender Galicia é defender o dereito a existir sen ter que pedir permiso”, proclamaron.

El pregón concluyó con una llamada a afrontar “un último asalto”, ya no contra la fortaleza de Vimianzo, sino “contra a resignación, contra as inxustizas” y en favor de la cultura, el asociacionismo y la identidad gallega. Antes de cerrar, reclamaron un mayor respaldo institucional para el tejido cultural al considerar que “apoiar a cultura non é un gasto, senón un investimento no futuro do país”.

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La intervención terminó entre aplausos con una arenga que sirvió de pistoletazo de salida para la programación nocturna: “Viva Vimianzo, viva o Asalto ao Castelo, viva a Costa da Morte, a súa identidade e viva Galicia, orgullosa de si mesma, sempre.”

Tras el pregón, el Asalto acoge los conciertos de De Ninghures, En Tol Sarmiento, en espera de la representación del Asalto ao Castelo, prevista para las 23.30 horas, uno de los momentos más esperados de una celebración que recrea la revuelta irmandiña y que cada año reúne a miles de personas en Vimianzo. La música cerrará la gran noche de fiesta con Dakidarría, Los de Marras y Festicultores.