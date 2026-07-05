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Vimianzo

El alumnado del obradoiro de empleo Forestal se acerca en Vimianzo a la economía social

Redacción
05/07/2026 19:14
Las jornadas de economía social celebradas en Vimianzo
Las jornadas de economía social celebradas en Vimianzo
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El alumnado del obradoiro de empleo CAMUVI Forestal participó el pasado hace unos días en Vimianzo en la jornada 'Emprende bajo la fórmula de la economía social', una sesión orientada a conocer nuevas posibilidades de emprendimiento vinculadas al cooperativismo y a modelos empresariales basados en la colaboración.

La actividad estuvo dirigida por Álex Pereira, mentor, consultor y formador, que explicó a los participantes las características, ventajas y oportunidades que ofrece la economía social como vía para impulsar proyectos con arraigo en el territorio.

Durante la jornada también se abordaron recursos y herramientas disponibles para poner en marcha iniciativas empresariales bajo fórmulas cooperativas, con especial atención a la participación, la cooperación y el compromiso con el entorno.

La sesión se enmarca en el programa de la Rede Eusumo, impulsado por la Dirección Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, y cuenta con financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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