El alumnado del obradoiro de empleo Forestal se acerca en Vimianzo a la economía social

Las jornadas de economía social celebradas en Vimianzo

El alumnado del obradoiro de empleo CAMUVI Forestal participó el pasado hace unos días en Vimianzo en la jornada 'Emprende bajo la fórmula de la economía social', una sesión orientada a conocer nuevas posibilidades de emprendimiento vinculadas al cooperativismo y a modelos empresariales basados en la colaboración.

La actividad estuvo dirigida por Álex Pereira, mentor, consultor y formador, que explicó a los participantes las características, ventajas y oportunidades que ofrece la economía social como vía para impulsar proyectos con arraigo en el territorio.

Durante la jornada también se abordaron recursos y herramientas disponibles para poner en marcha iniciativas empresariales bajo fórmulas cooperativas, con especial atención a la participación, la cooperación y el compromiso con el entorno.

La sesión se enmarca en el programa de la Rede Eusumo, impulsado por la Dirección Xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, y cuenta con financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.