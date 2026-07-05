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Vimianzo

Mondema estrena su local en Vimianzo

El negocio de la avenida de Fisterra está especializado en mobiliario de cocinas, baños y hogar

Redacción
05/07/2026 18:57
Inauguracion de Modema en Vimianzo
Inauguracion de Modema en Vimianzo
M. Rodríguez
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Vimianzo cuenta desde esta semana con un nuevo establecimiento comercial. Mondema abrió sus puertas en la avenida Fisterra con una exposición dedicada al mobiliario de cocinas, baños y hogar, un proyecto impulsado por los emprendedores Marcos y Laura que apuesta por desarrollar su actividad en el municipio.

La inauguración reunió a familiares, amigos y representantes municipales, entre ellos la alcaldesa, Mónica Rodríguez, que quiso acompañar a los promotores en el inicio de esta nueva etapa empresarial.

El nuevo establecimiento abre sus puertas en pleno centro de Vimianzo con el objetivo de ofrecer soluciones para el equipamiento del hogar, ampliando la oferta comercial existente en la localidad.

Durante la inauguración, la regidora destacó la importancia de iniciativas empresariales de este tipo para contribuir a dinamizar la economía local y generar actividad en el municipio. Asimismo, trasladó sus mejores deseos a los responsables del negocio en esta nueva etapa.

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