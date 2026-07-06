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Vimianzo

Una andaina guiada recorrerá el próximo sábado los Penedos de Pasarela e Traba

La actividad se celebrará el sábado y estará dirigida por Xan Fernández Carreira

Redacción
06/07/2026 21:22
Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo
Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo
Marcos Boedo Casanova
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Los concellos de Vimianzo y Laxe volverán a colaborar en la puesta en valor de los Penedos de Pasarela e Traba con una nueva andaina guiada, incluida en la programación de Recunchos 2026.

La actividad se celebrará el sábado y estará dirigida por Xan Fernández Carreira, que ofrecerá a los participantes explicaciones sobre la riqueza geológica, paisajística y natural de este singular enclave.

La ruta tendrá un recorrido circular de 5,4 kilómetros y partirá a las 9.30 horas desde el cruce de Bañal, en Traba (Laxe). La llegada al mismo punto está prevista para las 14 horas.

La participación será gratuita, aunque requiere inscripción previa. El plazo permanecerá abierto hasta el jueves 9 de julio y las solicitudes podrán formalizarse a través de las páginas web de los concellos de Vimianzo y Laxe.

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